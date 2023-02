Lazza, nome d’arte di Jacopo Lazzarini nato a Milano il 22 agosto del 1994, è un rapper, musicista e produttore discografico italiano. È solito utilizzare il linguaggio riocontra nelle sue produzioni, ovvero l’invertire le sillabe delle parole per generare rime molto caratteristiche. Lazza è in gara al Festival della Canzone italiana di Sanremo 2023 con il brano “Cenere”. Durante le prime quattro serate del Festival condotto da Amadeus e Gianni Morandi, il rapper ha letteralmente scalato la classifica raggiungendo le prime tre posizioni.

Chi è Lazza, il rapper in gara a Sanremo 2023 con “Cenere”

Cresciuto nel quartiere Calvairate, si da subito Lazza ha coltivato la passione per la musica. Ha studia pianoforte presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, successivamente passa al mondo dell’hip hop. Entra poi nei collettivi Zero2 e Blocco Recordz. Nel 2009 partecipa alla manifestazione di freestyle Tecniche Perfette. Il 5 novembre 2012 il debutto discografico con il mixtape Destiny Mixtape; uno dei brani in esso contenuti, Putas, figura la partecipazione di Giaime.

Le collaborazioni e il doppio disco di platino

Il 29 dicembre 2014 arriva un secondo mixtape, K1 Mixtape, realizzato con la produzione di DJ Telaviv della Blocco Recordz, e con la partecipazione del rapper Emis Killa nel brano #NSSAUC. La collaborazione con Emis Killa si rinnova l’anno successivo con i brani B.Rex Bestie e Bella idea, presenti in Keta Music Vol. 2. Nel 2015 prende parte alla trasmissione radiofonica hip hop Real Talk Radio. Il 12 e il 30 dicembre 2016 Lazza ha reso disponibili digitalmente i singoli DDA e Super Santos Freestyle.

Il 6 marzo 2022 annuncia la pubblicazione dell’album Sirio, avvenuta l’8 aprile seguente. L’album contiene tracce in collaborazione con rapper italiani e internazionali quali Tory Lanez, French Montana, Geolier, Sfera Ebbasta e Noyz Narcos. L’album ha debuttato al primo posto della classifica FIMI Album e, nella stessa settimana, la settima traccia Piove (in collaborazione con Sfera Ebbasta) si è imposta al vertice della Top Singoli.

Lazza a Sanremo 2023

Il 25 agosto, dopo essere stato certificato con il doppio disco di platino, Sirio è stato riconosciuto come l’album rimasto per più tempo in testa alla Classifica FIMI Album degli ultimi dieci anni con ben 14 settimane, battendo il precedente record detenuto dai The Kolors con Out. A fine anno è inoltre risultato essere il più venduto in Italia.

Il 7 febbraio 2023 ha preso parte per la prima volta nella sua carriera al Festival di Sanremo, durante il quale ha presentato il brano “Cenere”.