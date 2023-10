Jill Cooper è una nuova concorrente del Grande Fratello 2023. La regina del fitness ha varcato la porta rossa, ma questa volta come concorrente ufficiale del reality show di Canale 5. In passato, infatti, è stata più volte nella casa, ma per allenare i concorrenti delle passate edizioni. Conosciamola meglio!

Jill Cooper torna al Grande Fratello 2023: oggi da concorrente

Jill Cooper al Grande Fratello 2023. La personal trainer e regina del fitness è tra i nuovi concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Volto noto del piccolo schermo, Jill non è nuova al Grande Fratello visto che in passato dal 2011 ha allenato per diverse edizioni alcuni dei concorrenti del reality show. Classe 1968, Jill è nata a Wichita, in Kansas, Stati Uniti d’America, ma da sin da giovane si è trasferita a Roma.

Ha studiato presso la Tisch School of the Arts presso la New York University e poi Circle in the Square. A soli 22 anni ha conseguito la laurea in International Business, a Roma presso l’American University of Rome. Il fitness e lo sport sono sempre state le sue più grandi passioni e proprio grazie a loro si fa notare da grandi star della televisione diventando personal trainer di personaggi del calibro di Paola Barale, Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi, Pamela Prati e Paola Perego.

In tv ha lavorato in tantissimi programmi di successo. A cominciare da Amici di Maria De Filippi quando si chiamava ancora Saranno Famosi ricoprendo il ruolo di insegnante di fitness. Successivamente ha partecipato a Unomattina, Detto Fatto, Grande Fratello e tante altre Nel 2017 partecipa a Pechino Express in coppia con Antonella Elia. Non solo insegnante di fitness, la Cooper si è fatta conoscere anche per le televendite su Mediashopping e per aver scritto diversi libri sulla salute, sul benessere e sul dimagrimento.

Jill Cooper, vita privata: marito e figlia

Per quanto concerne la vita privata, Jill Cooper è felicemente sposata con Alessandro Carbone con cui ha deciso di lanciarsi anche nell’imprenditore creando un brand di prodotti sportivi con il nome Super Jump. La regina del fitness ha anche una figlia di nome Veronica nata dal primo matrimonio.