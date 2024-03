Max Giusti torna in onda questa sera, 18 marzo 2024, su Rai 2, con il terzo imperdibile appuntamento della nuova stagione di “Boss in Incognito”, il docu-reality che svela le vite dei dirigenti aziendali impegnati nel lavoro insieme ai loro dipendenti. Questa sera il “Boss” sarà Chiara Iachini, direttrice commerciale di Don the Fuller e socia di Sedima Fashion Hub.

Chi è Chiara Iachini di Boss in Incognito 2024

A partire dalle ore 21.20 di oggi, andrà in onda su Rai 2 il terzo episodio di “Boss In Incognito” condotto da Max Giusti. Conosceremo Chiara Iachini, direttrice commerciale di Don the Fuller e socia di Sedima Fashion Hub. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

L’azienda leader nel settore del jeans

Chiara Iachini è la direttrice commerciale di Don the Fuller e socia di Sedima Fashion Hub. L’azienda, un’icona nel settore del jeans, ha saputo lasciare il segno nel mercato fin dagli anni ’80, grazie a innovazioni rivoluzionarie nel processo di lavaggio e trasformazione dei tessuti. Nonostante la concorrenza mondiale abbia tentato di imitarli, la Sedima Fashion Hub ha costantemente mantenuto il suo status di leader nel settore, collaborando con i grandi marchi di lusso tra più prestigiosi al mondo riuscendo a conquistare cosi le passerelle internazionali.

Le storie della puntata di questa sera 18 marzo 2024 su Rai2

Durante la puntata in onda questa sera, lunedì 18 marzo 2024, Chiara si immergerà nel cuore dell’azienda. Incontrerà dipendenti come Tiziana, vera esperta nella difficile arte della tintura. Subito dopo la manager affiancherà Mauro, un vero e proprio mago del lavaggio e dei tagli innovativi. Con Roberta, con la sua maestria nel ricamo, Chiara completerà il quadro dei talenti che il Boss avrà modo di scoprire. Anche il conduttore Max Giusti scenderà in campo. Il presentatore affiancherà Rasim nel metodo di verniciatura dei jeans.