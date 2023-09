Arnold Cardaropoli è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023, il reality condotto da Alfonso Signorini, iniziato lunedì 11 settembre, in onda su Canale 5. Ma andiamo ora a scoprire qualcosa in più del nuovo concorrente del GF 2023.

Chi è Arnold Cardaropoli, concorrente del Grande Fratello 2023

Arnold Cardaropoli è nato il 9 maggio 2001 in Ghana. Tuttavia quando era ancora molto piccolo si è trasferito in Italia e a oggi vive a Castellarano, un paese in provincia di Reggio Emilia. Cardaropoli attualmente lavora come impiegato in un’agenzia di comunicazione.

Vita privata del nuovo concorrente del Grande Fratello 2023

Il gieffino durante il periodo della sua infanzia ha vissuto in una casa famiglia, quando a un tratto è stato adottato. I suoi genitori adottivi hanno poi scoperto che Arnold, nella stessa casa famiglia, aveva anche un fratello, e così hanno deciso di non separare i due fratelli e hanno dunque fatto richiesta di adozione anche per l’latro fratello. In seguito, la coppia di genitori ha poi adottato anche un’altra bambina. Arnold è molto legato alla sua famiglia, e al momento a quanto sembrerebbe non è fidanzato.

Arnold Cardaropoli, il percorso all’interno della casa del Grande Fratello 2023

L’avventura di Arnold Cardaropoli all’interno della casa di Cinecittà per prendere parte al cast in qualità di concorrente del Grande Fratello 2023 è iniziata ufficialmente venerdì 15 settembre 2023. Prima di varcare la nota porta rossa del Grande Fratello il gieffino ha ricevuto un’emozionante sorpresa da parte di sua madre, un momento televisivo che ha commosso il pubblico in studio e sicuramente quello a casa. Durante la prima settimana di permanenza nella casa ha raccontato qualcosa della sua storia. Durante la seconda settimana di permanenza nella casa di Cinecittà il comportamento di Arnold non sembra convincere proprio tutti ed è stato spesso motivo di dibattito all’interno del reality in onda su Canale 5.