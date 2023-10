Sabato 21 ottobre prende il via la nuova edizione si Ballando con le stelle 2023, il più longevo varietà Rai attualmente in onda. Lo show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli, è giunto alla sua 18esima edizione. Tra i concorrenti in gara quest’anno, troviamo il giornalista Antonio Caprarica.

Chi è Antonio Caprarica di Ballando con le stelle 2023: carriera, lavoro e vita privata

Antonio Caprarica, nuovo concorrente di Ballando con le Stelle 2023, è un giornalista, scrittore e saggista di origini leccesi. Nasce nel 1951 a Lecce. Dopo la laurea in filosofia alla Sapienza di Roma, persegue la sua strada nel mondo del giornalismo prendendo parte a L’Unità, successivamente diviene co-direttore di Paese Sera.

In merito alla carriera di Antonio Caprarica sappiamo che diventa professionista nel 1976 e alla fine degli anni ‘80 decide di abbandonare la carta stampata per trasferirsi sul piccolo schermo divenendo corrispondente del Tg1. Dal ‘93 al 2006 è capo ufficio Rai a Mosca, poi Londra e Parigi. Una volta tornato in Italia diviene direttore di Radio Uno e dei giornali di Radio Rai.Dopo tre anni decide di ritornare a Londra. Nel 2013 lascia la Rai e, attualmente, collabora con diversi quotidiani e periodici.

In merito alla vita privata di Antonio Caprarica sappiamo che è sposato con la pianista Iolanta Miroshnikova. I due si sono conosciuti a Mosca durante una serata all’ambasciata italiana.

Giuria di Ballando con le stelle 2023

A Ballando con le stelle 2023 Lorenzo Tano dovrà essere in grado di convincere la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Giullermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith. In coppia con Antonio Caprarica ballerà la bellissima Maria Ermachkova.

Antonio Caprarica e gli altri concorrenti e ballerini di Ballando con le stelle 2023

A ballando con le stelle 2023 sono tanti volti noti che si mettono in gioco quanti sono i ballerini professionisti che li accompagneranno. Ecco di seguito le coppie di questa 18esima edizione.