Max Giusti torna in onda questa sera, 11 marzo 2024, su Rai 2, con il secondo imperdibile appuntamento della nuova stagione di “Boss in Incognito”, il docu-reality che svela le vite dei dirigenti aziendali impegnati nel lavoro insieme ai loro dipendenti. Questa sera il “Boss” sarà Andrea Pascolini, direttore generale dell’azienda Urbani Tartufi.

Chi è Andrea Pascolini della Urbani Tartufi di Boss in Incognito 2024

A partire dalle ore 21.20 di oggi, andrà in onda su Rai 2 il secondo episodio di “Boss In Incognito” condotto da Max Giusti. Conosceremo Andrea Pascolini direttore generale della “Urbani Tartufi”. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

Andrea Pascolini è il Direttore Generale di Urbani Tartufi, un’azienda leader nel settore dei tartufi che vanta una storia lunga e prestigiosa, essendo stata fondata nel 1852 in Umbria da Constantino Urbani. Sotto la guida di Pascolini, Urbani Tartufi si è concentrata sull’internazionalizzazione e la digitalizzazione come chiavi del successo aziendale, espandendo la sua presenza sui mercati globali e adottando tecnologie digitali per innovare e migliorare i processi aziendali.

Urbani Tartufi è riconosciuto per la sua vasta gamma di prodotti che includono non solo tartufi freschi ma anche una varietà di prodotti confezionati come olio d’oliva e burro al tartufo. Con vendite annue che raggiungono gli 80 milioni di euro, principalmente dall’esportazione di tartufi freschi, l’azienda ha visto una costante espansione in nuovi mercati, tra cui Cina, Singapore e Taiwan. Pascolini sottolinea il potenziale dell’azienda di competere sulla qualità piuttosto che sul volume, esportando un pezzo di lusso italiano nel mondo.

Inoltre, Urbani Tartufi ha giocato un ruolo significativo nel cambiamento del lato produttivo dell’industria dei tartufi, con l’introduzione di tartufi coltivati che rappresentano una parte in rapida espansione del business in Umbria. Questo processo, chiamato “micorrizzazione”, coinvolge l’innesto di spore di tartufo sulle radici di migliaia di piantine che, dopo essere state trasferite in terreni privati, iniziano a produrre tartufi di valore commerciale dopo cinque o sei anni.

La visione di Pascolini e il suo contributo all’azienda evidenziano un approccio innovativo e proattivo alla gestione, con un forte impegno verso la qualità e l’eccellenza che caratterizza la tradizione di Urbani Tartufi nel settore dei tartufi di lusso.

Boss in incognito: le anticipazioni dell’11 marzo

Nel secondo episodio di “Boss in incognito” in onda questa sera, l’azienda protagonista è la “Urbani Tartufi”, un’eccellenza italiana nel settore della raccolta e trasformazione del tartufo che vede nel ruolo di presidente la signora Olga Urbani, mentre Giammarco Urbani è amministratore delegato. A immergersi nell’esperienza dell’incognito sarà però Andrea Pascolini, direttore generale dell’azienda. Una scelta quasi obbligata vista la notorietà dei signori Urbani tra i loro dipendenti.

Durante la puntata Pascolini si unirà ai suoi dipendenti, per appendere i segreti del mestiere dalla produzione all’etichettatura. Vania gli mostrerà la creazione dell’olio al tartufo, mentre Antonella l’etichettatura. A mostrare l’arte della caccia al tartufo sarà invece Andrea, mentre i metodi di selezione e pulitura del tartufo fresco gli saranno mostrati da Maria Chiara. Anche Max Giusti avrà un ruolo in azienda. Il conduttore collaborerà a stretto contatto con con Manolita nell’Accademia Urbani per creare un menu da showcooking.

L’azienda

L’azienda “Urbani Tartufi”, con sede a Scheggino è stata fondata nel 1852. Negli anni si è affermata in ben 70 Paesi nel mondo, con una presenza massiccia a Manhattan, nel cuore di New York. La “Urbani Tartufi” conta ad oggi ben 150 dipendenti solo nella sede umbra, e ha un fatturato di 80 milioni di euro. Una vera e propria eccellenza del Made in Italy che detiene il 70% del mercato mondiale del tartufo, diventando così la prima azienda al mondo nella commercializzazione del tartufo.