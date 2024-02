Chi è Alfa, cantante in gara a Sanremo 2024: età, canzoni e social

Nel destino di Alfa c’era il Festival di Sanremo 2024. Il cantante è tra i 30 big scelti da Amadeus per la 74edizione della kermesse musicale. Ma chi è e quali sono le sue canzoni più famose? Scopriamolo insieme.

Alfa, chi è il cantante tra i big di Sanremo 2024

Tra i cantanti in gara più giovani al Festival di Sanremo 2024 c’è Alfa, nome d’arte di Andrea De Filippi. Il giovane è nato a Genova il 22 agosto del 2000. Sin da piccolo si appassiona alla musica e inizia a studiare chitarra e pianoforte. Nel 2018 prova a partecipare a XFactor ma non supera i provini. Il successo però arriva grazie al pubblico che ascolta le sue canzoni. I sui singoli ottengono molte visualizzazioni su Youtube e milioni di ascolti su Spotify. Ha infatti conquistato due tripli dischi di platino (con “Cin Cin” e “Bellissimissima”), 4 dischi di platino (con “TeStA Tra Le NuVoLe, pT2”; “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust”), e 8 dischi d’oro. All’attivo ha anche una collaborazione con Annalisa (con il brano “San Lorenzo“) e con Rosa Chemical (con “Snob“).

Nella sua carriera, Alfa ha pubblicato due album, “Before Wonderlust” nel 2019 e “Nord“, nel 2021, e sta preparando il suo primo tour nei palazzetti “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato“. Nel 2022, il cantante viene scelto tra i finalisti di Sanremo Giovani con la canzone ‘5 minuti‘. A causa di una brutta influenza, Alfa non può partecipare perdendo quindi la possibilità di essere selezionato tra i big in gara. Nel 2022, pubblica “You Make Me So Happy” in collaborazione con il cantautore americano Mr Gabriel e, sempre nello stesso anno, esce la versione italiana della hit mondiale “SNAP”, con l’artista armena Rosa Linn.

Quest’anno è stato invece direttamente selezionato da Amadeus grazie al successo ottenuto con ‘Bellissimissima‘, uno dei singoli più ascoltati di questa estate. Il brano si è infatti selezionato al quarto posto della TOP 50 di Spotify e quinto nella classifica Fimi, oltre che essere certificato triplo disco di platino.

Il giovane è anche l’autore della colonna sonora della fiction Rai ‘Confusi‘. Al Festival di Sanremo 2024, Alfa porterà sul palco dell’Ariston il brano “Vai” mentre nella serata dei duetti si esibirà con Roberto Vecchioni con il brano ‘Sogna, ragazzo sogna“.

Alfa, vita privata e social: instagram e tiktok

Per quanto riguarda la vita privata, Alfa è legato sentimentalmente a Sofia Marco, una giocatrice di pallavolo della Serteco Volley School di Genova. In passato, è stato accostato all’influencer Virginia Montemaggi che ha fatto parte del videoclip di “Cin Cin“. Il suo profilo instagram, nome utente @alfaad, è seguito da 476 mila follower, mentre quello tiktok (@michiamanoalfa) da un milione e mezzo di fan.