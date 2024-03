Boss in Incognito 2024 torna in tv con la nona edizione. Il docu-reality di Rai2 è anche l’occasione per conoscere grandi eccellenze italiane. Un programma con alla base i sentimenti e le storie che si vivono sui luoghi di lavoro. In questa edizione conosceremo nuove aziende e nuovi imprenditori pronti a mettersi in gioco sotto mentite spoglie per scoprire pregi e difetti dei brand da loro gestiti. Ecco alcune novità sulla nuova edizione, partendo dal manager della prima puntata: Alessandro Condurro, Amministratore Delegato de L’Antica Pizzeria da Michele in the World.

Alessandro Condurro, il Boss in Incognito della puntata del 4 marzo: ecco chi è

Alessandro Condurro, Amministratore Delegato de L’Antica Pizzeria da Michele in the world, storica pizzeria nata 150 anni fa nel cuore di Napoli e che ha saputo conquistare tutto il mondo, sarà il protagonista della prima puntata della nuova stagione di Boss in Incognito 2024.

La sua famiglia ha tramandato questa arte di generazione in generazione, iniziando con il fondatore Michele che aprì la prima pizzeria nel 1906. La pizzeria è famosa per aderire strettamente alla tradizione, offrendo solo due tipi di pizza: la Marinara e la Margherita, seguendo le precise indicazioni del fondatore per mantenere l’autenticità e il gusto riconosciuto a livello mondiale. La pizzeria ha anche guadagnato fama internazionale apparendo nel film “Eat, Pray, Love” con Julia Roberts.

Condurro ha parlato della sua visione per l’Antica Pizzeria da Michele, esprimendo il desiderio di espandere il marchio globalmente e posizionarlo come un nuovo Domino’s, pur mantenendo l’autenticità e la semplicità che hanno reso famosa la pizzeria.

L’Antica pizzeria da Michele in the world è presente in tre continenti, conta ben 680 dipendenti e ha un fatturato annuo di 100 milioni di euro. Nel corso della prima puntata di Boss in Incognito 2024, Alessandro Condurro, sotto mentite spoglie incontra i suoi dipendenti.

Alessandro Condurro rappresenta una figura chiave nel mondo della pizza, un imprenditore che onora le tradizioni familiari mentre cerca di portare la sua eredità culinaria su un palcoscenico globale, dimostrando un equilibrio tra rispetto per la tradizione e apertura all’innovazione.

I dipendenti che conosceremo nel programma di Rai2

Grazie a Condurro, conosceremo la storia di Umberto che mostrerà al suo capo gli come realizzare la pizza “Salsiccia e friarielli” e la pizza fritta. Con Francia, Condurro impara le regole del servizio ai clienti, Prince gli trasmette l’attenzione per la pulizia, l’ordine e di come tenere un locale aperto al pubblico sempre nel migliore dei modi. Con Antonio il Boss prepara la classica graffa napoletana e i nodini al cioccolato.

Ad aiutare il Boss, c’è l’immancabile Max Giusti, anche lui camuffato, che dovrà cimentarsi, affiancando Fabrizio, nel compito più ambito: la preparazione della famosa pizza a ruota di carro di Da Michele, vero fiore all’occhiello della pizzeria.

Quando inizia Boss in Incognito 2024 e quante puntate sono

Boss in Incognito 2024 parte lunedì 4 marzo 2024, alle ore 21:20, su Rai2. Saranno 3 in tutto le puntate di questa edizione, in onda ogni lunedì sera. L’ultima puntata andrà in onda il 18 marzo. Il programma, è visibile anche in streaming su RaiPlay.