Checco Zalone si è raccontato dalle pagine del Corriere rivelando di un pranzo con la Premier Giorgia Meloni. Non solo, l’attore e comico ha parlato del Festival di Sanremo 2023 dove non è stato invitato e dell’uscita di Fedez.

Checco Zalone e l’invito a pranzo a Giorgia Meloni

Attore e comico di successo, Checco Zalone ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di politica, ma anche di Sanremo 2023 e del suo ultimo film “Toto Tolo”. Tra una chiacchiera e l’altra, a sorpresa, l’attore pugliese ha rivelato di un pranzo estivo in compagnia dell’attuale Premier Giorgia Meloni. “Un’estate ero in vacanza in Puglia con gli amici delle mie figlie, tutti fascistoni, quindi fan di Giorgia. Pure lei era in vacanza lì vicino. E mi mandò un WhatsApp chiedendo di incontrarmi” – ha raccontato l’attore e regista che ha immediatamente precisato:

Io non incontro mai politici, però non volevo deludere i miei amici. Pensai a un caffè in gran segreto, ma loro si ribellarono: “La devi invitare a pranzo a Giorgia!”. Così le ho mandato questo WhatsApp, legga: “Abbiamo affittato un villino anni 80 (condonato). Ci sono panzerotti, riso patate e cozze, parmigiana, latticini… Hai allergie e intolleranze, oltre a quelle che già conosciamo?.

Un pranzo in compagnia tra amici quello tra Zalone e la Meloni che da quell’estate non si sono più rivisti né sentiti come sottolineato dall’attore: “non ci siamo più visti né sentiti. Mi ha mandato un messaggino per chiedermi come andava lo spettacolo, e io le ho risposto. Tutto qui. Dalla politica mi tengo lontano“. Parlando poi di politica, Zalone si è sbilanciato confessando: “sono del 1977, votai per la prima volta nel 1996: Berlusconi secco. Perse. Poi non mi ricordo: ho rimosso. Di sicuro ho votato Renzi, e ha perso pure lui. L’ultima volta ho votato Pd, e ha straperso”.

Checco Zalone: “Sanremo 2023? Non mi hanno invitato” e su Fedez

Non solo, Checco Zalone durante l’intervista al Corriere ha parlato anche dell’ultimo Festival di Sanremo 2023 dove non ha partecipato. Il motivo? “Perché non mi hanno invitato. Aspettavo con ansia l’invito per dire di no. Amadeus mi ha negato la soddisfazione” – ha ironizzato il regista che ha poi parlato del bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante la finale della kermesse. “Sono cose già viste, e poi non hanno neanche messo la lingua… Fedez è una vittima del sistema dei social. Lo comprendo e gli voglio bene” – ha detto l’attore e regista.

Proprio parlando dei social ha dichiarato:

Le polemiche social sono costruite ad arte dai media, in particolare da certi narcisi che conosco, alla ricerca di click. Alla gente non importa nulla; e io non rispondo mai, per non alimentarle. Mi hanno crocefisso per la storia della Cenerentola transessuale.

Infine parlando del film Tolo Tolo, in cui ha trattato il tema dei migranti ha detto: “la produzione durò un anno e fu devastante, dal punto di vista fisico e mentale. Lo passai tra loro, perché non volevo caricature, volevo facce vere. Poi scrissi la canzone finale sulla cicogna strabica, che decide il destino dei bambini, chi nasce in Occidente chi in Africa...”.