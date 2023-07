Checco Zalone ha deciso di regalare un sorriso ad un suo fan speciale: un ragazzo disabile che lo aspettava al termine del suo spettacolo. L’attore pugliese è infatti in questi giorni in Sicilia dove sta portando in scena ‘Amore+Iva‘. Tantissime le persone presenti che hanno immortalato il gesto che è diventato virale sui social. Scopriamo insieme cosa è accaduto e perché Checco Zalone è finito in tendenza.

Checco Zalone, foto con un fan disabile alla fine del suo show/ Il Video

Checco Zalone è in questi mesi nei teatri d’Italia portando ‘Amore + Iva’, uno spettacolo totalmente inedito in cui il comico alterna musica, racconti, imitazioni e parodie. Il 10 e 11 luglio lo show si è tenuto a Taormina al Teatro Antico, dove Zalone è stato accolto da molti fan. Un video però è diventato virale su Tik Tok e riprende il comico uscire dal Teatro, scendere tra la folla e scattarsi una foto con un fan sulla sedia a rotelle che si trovava fuori ad aspettarlo. Il ragazzo, visibilmente emozionato, ha ringraziato Zalone che si è fermato a scambiare due chiacchiere con lui. Poi è intervenuta la sicurezza che ha invitato il comico ad andare via dato che i presenti stavano bloccando la circolazione stradale. Intorno a loro tantissime persone hanno immortalato la scena e pubblicato il video sui social.

In particolare un filmato postato da Clara Mammino è diventato virale raggiungendo oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni. La ragazza ha scritto questa didascalia che ha toccato il cuore della gente:

“La meraviglia di Checco Zalone a fine spettacolo a Taormina, in mezzo a tanta gente decide di fermarsi per fare felice un ragazzo disabile“.

L’impegno sociale di Zalone

Anni fa Checco Zalone era stato protagonista di uno spot a favore della raccolta fondi per la ricerca contro la SMA. Il protagonista di quel video purtroppo morì qualche anno dopo.