Domenica 26 novembre 2023 sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Ecco le anticipazioni della puntata e gli ospiti.

Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio sul NOVE: anticipazioni e ospiti 26 novembre 2023

Fabio Fazio e tutta la sua squadra di “Che Tempo Che Fa” si preparano al nuovo appuntamento di stagione in onda Domenica 26 novembre 2023 sul NOVE, e in streaming su discovery+. Apre la diretta alle ore 19.30 il nuovo spazio “Che tempo che farà”, l’inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all’inizio della prima puntata della nuova stagione tv di “Che tempo che fa”, alle ore 20.00, con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”.

Ospiti della puntata

Ospiti della puntata: due delle attrici più amate e premiate del cinema, Monica Bellucci e Miriam Leone, protagoniste di “Diabolik – Chi sei?” dei Manetti Bros, l’atteso finale della trilogia sul “re del terrore” ideato dalle sorelle Giussani; il Premio Oscar Gabriele Salvatores, autore del memoir “Lasciateci perdere”, scritto a quattro mani con Paola Jacobbi; Christian De Sica, nelle sale dal 30 novembre con “I limoni d’inverno”, diretto da Caterina Carone; Brando De Sica, al debutto alla regia con “Mimì – Il principe delle tenebre”.

E ancora: la voce del soul italiano, Noemi, premiata lo scorso settembre a “Women In Cinema Award” per il suo impegno contro la violenza sulle donne e il body shaming e protagonista di una speciale performance live; Ferruccio de Bortoli; Concita De Gregorio; Massimo Giannini; Michele Serra; l’inviato della CNN Ben Wedeman.

Ospiti di “Che tempo che fa – Il Tavolo”

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: lo chef Bruno Barbieri, in libreria col nuovo ricettario “Si fa così”; Giacomo Casadei, campione olimpico giovanile in carica del salto ostacoli e considerato la più grande promessa italiana di questa disciplina dell’equitazione; Mago Forest; Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band; Simona Ventura. Torna anche al Tavolo Noemi.