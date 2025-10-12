Domenica 12 ottobre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la seconda puntata.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 12 ottobre 2025

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Faziotroviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 12 ottobre 2025

Ospiti della puntata: Giorgio Panariello, che girerà l’Italia con il suo nuovo spettacolo “E se domani…”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Per la prima volta sul NOVE, Milly Carlucci, conduttrice e direttore artistico di “Ballando con le stelle”, giunto alla ventesima edizione.

Annalisa, l’artista donna italiana più certificata, con ben 14 dischi d’oro e 52 dischi di platino, che presenta live il suo nuovo album “Ma io sono fuoco”, in attesa della nuova tournée “Capitolo I”, da novembre nei palasport di tutta Italia.

E ancora: Edoardo Leo, al cinema dal 17 ottobre con il film “Per te” di Alessandro Aronadio,ispirato alla storia vera di Mattia Piccoli, nominato a soli 11 anni Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella; Aldo Cazzullo, autore di “Francesco. Il primo italiano”, dedicato alla vita di San Francesco, di cui nel 2026 ricorrono gli 800 anni dalla morte; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’editorialista de la Repubblica e conduttore di “Circo Massimo” su NOVE Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Gianrico Carofiglio, nelle librerie col nuovo saggio “Con parole precise”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Antonio Di Bella, autore del saggio “Gli zar della Casa Bianca”.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Nino Frassica; Mara Maionchi; Paola Iezzi, giudice di “X Factor” per il secondo anno consecutivo; Giorgio Panariello; Cristiano Malgioglio; Enzo Iacchetti; Ubaldo Pantani; Giacomo Poretti, fresco d’uscita con il nuovo romanzo “La fregatura di avere un’anima”; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella; Giobbe Covatta, in scena con lo spettacolo “70. Riassunto delle puntate precedenti”, in cui celebra i suoi 70 anni, di cui 40 di carriera; Roberta Tagliavini, protagonista di “Cash or Trash – Chi offre di più?” su NOVE e di cui è appena uscita l’autobiografia “La mercante di Brera. Una storia di ribellione, talento e passione”.