Domenica 30 novembre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. La puntata arriva in un periodo di grande tristezza dopo la morte di Ornella Vanoni. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 30 novembre 2025

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 30 novembre 2025

Alberto Angela, uno dei divulgatori scientifici più amati dal pubblico italiano, autore del nuovo libro “Cesare. La conquista dell’eternità”. Loredana Bertè, in occasione del 50° anniversario di “Sei Bellissima”, brano che nel 1975 l’ha portata al successo nazionale dando il via a una straordinaria carriera celebrata nella biografia fotografica “50 volte Bellissima”.

E ancora: Umberto Orsini, da martedì 2 dicembre al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano con lo spettacolo-memoir “Prima del Temporale”; Alfonso Signorini, nelle librerie con il primo romanzo “Amami quanto io t’amo”; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; Marco Varvello, corrispondente Rai dal Regno Unito; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Paolo Antonio Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione Giovanni Pascale di Napoli; Michele Serra.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Mara Venier; Orietta Berti, in radio con il nuovo singolo “Chi Ama Chiama”; Gabry Ponte, primo dj nella storia a esibirsi a San Siro e uno dei quattro al mondo a riempire luoghi così grandi, protagonista il prossimo 27 giugno dell’evento “San Siro Dance 2026” nello stadio di Milano; Alfonso Signorini; Nino Frassica; Mara Maionchi; Rocío Muñoz Morales, fresca d’uscita con il suo primo libro “La vita adesso”; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Raul Cremona; Ubaldo Pantani; Giucas Casella.