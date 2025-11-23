Domenica 23 novembre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. La puntata arriva in un periodo di grande tristezza dopo la morte di Ornella Vanoni. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 23 novembre 2025

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 23 novembre 2025

Nonostante il clima di tristezza, Che Tempo Che Fa mantiene la sua consueta scaletta ricca di contenuti e ospiti. In studio questa settimana arrivano: Aldo, Giovanni e Giacomo, che presenteranno il film-documentario “Attitudini: Nessuna” di Sophie Chiarello. Sarà poi la volta di Roberto Saviano, che sta portando nei teatri il recital “L’amore mio non muore”, tratto dal suo ultimo romanzo.

Omaggio a Ornella Vanoni

Quella di oggi sarà però la puntata più dolorosa della stagione. A poche ore dalla morte di Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni, il programma si ritrova a salutare una delle presenze che per anni ha illuminato lo studio con ironia e gentilezza. L’ultima apparizione televisiva della cantante milanese risale allo scorso 2 novembre, proprio nello studio di Che tempo che fa.

Fabio Fazio, subito dopo la notizia della morte dell’artista, in un post commosso scrive: “Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo”. Accanto a lui Luciana Littizzetto, che ha scritto: “Tesora mia adorata”, ricordando il legame speciale con la cantante. Sicuramente durante la puntata ci sarà un bellissimo omaggio da parte della trasmissione a una delle voci più belle della musica italiana.