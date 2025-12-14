Domenica 14 dicembre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. La puntata arriva in un periodo di grande tristezza dopo la morte di Ornella Vanoni. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 14 dicembre 2025

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 14 dicembre 2025

Ospiti della puntata: Alessandro Siani, protagonista nei teatri d’Italia del nuovo one man show “Fake News”; i giudici della 15a edizione di “Masterchef Italia” Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli; Lucio Corsi, personaggio e artista più cercato nel 2025 su Google Italia, live per la prima volta con il nuovo singolo “Notte di Natale”, uscito lo scorso 21 novembre.

E ancora: Roberto Saviano; l’economista Carlo Cottarelli; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; lo psichiatra, psicoanalista e professore ordinario di Psicologia dinamica presso la Sapienza Università di Roma Vittorio Lingiardi, autore del nuovo libro “Farsi Male. Variazioni sul masochismo”; Silvio Garattini, fondatore e Presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Serena Autieri, nelle librerie con “Baciarsi a Napoli. Viaggio sentimentale nel cuore di una città”; Enzo Iacchetti; Alessia Marcuzzi; Giovanni Esposito, nel cast del film “Jay Kelly” insieme a George Clooney, Adam Sandler e Laura Dern e nei teatri con “Benvenuti in casa Esposito”; Cristiano Malgioglio; Nino Frassica; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Giucas Casella; Alessandro Siani.