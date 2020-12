Fabio Fazio torna in diretta questa sera con una nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show di informazione e attualità trasmesso dalle ore 20.00 su Rai3. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni di oggi, domenica 6 dicembre 2020.

Che tempo che fa, ospiti di stasera: domenica 6 dicembre 2020

Domenica 6 dicembre 2020 dalle ore 20.00 torna l’appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio. Accanto a lui come sempre Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Non solo, presenze fisse anche quelle di Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, mentre per lo spazio d’approfondimento sull’attualità c’è Roberto Saviano.

Tantissimi gli ospiti della puntata di oggi. A cominciare da Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giovanni Toti, il Presidente della Regione Liguria e Erik Lavévaz, il Presidente della Regione Valle D’Aosta.

Ospiti anche Antonino Spirlì, Presidente della Regione Calabria, Eric Topol, medico e scienziato americano e fondatore e direttore dello Scripps Research Translational Institute e vicepresidente esecutivo dello Scripps Research. E ancora: per discutere della pandemia da Coronavirus ci saranno anche Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute e il virologo Roberto Burioni.

Che tempo che fa oggi, la diretta di domenica 6 dicembre 2020

Una puntata ricca di ospiti quella di domenica 6 dicembre 2020 di Che tempo che fa. Non solo attualità e Coronavirus, spazio anche all’arte e all’intrattenimento con la partecipazione di grandi protagonisti. Tra questi Roberto Bolle che ha da poco pubblicato l’autobiografia “Parole che danzano” e si prepara a tornare su Rai1 con l’evento “A riveder le stelle”. Ospite anche Sabrina Ferilli, che quest’anno festeggia i 25 anni dal Nastro d’Argento come Miglior attrice protagonista per il film “La bella vita” di Paolo Virzì e Stefano Massini e Andrea Delogu pronti per la nuova avventura televisiva “Ricomincio da RaiTre”.

Ospite musicale della puntata Luciano Ligabue che ha da poco pubblicato “77+7”, una raccolta celebrativa per i 30 anni di carriera arricchita da 7 inediti tra cui il duetto “Volente o nolente” con Elisa. Infine ospiti anche Peppe Vessicchio e Aldo Cazzullo che ha dappoco pubblicato “A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia”.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo, ospiti di domenica 6 dicembre 2020

La parte finale del programma è come sempre quella di “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con la presenza fissa di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Con loro ci saranno anche: Diego Abatantuono, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, protagonisti del film “10 giorni con Babbo Natale”.