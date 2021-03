Fabio Fazio torna su Rai3 con una nuova imperdibile puntata di Che tempo che fa, il talk show campione d’ascolti della domenica sera televisiva. Ecco per voi tutti gli ospiti e le anticipazioni di domenica 21 marzo 2021.

Che tempo che fa ospiti di stasera, domenica 21 marzo 2021

Domenica 21 marzo 2021 appuntamento dalle ore 20.00 con la nuova puntata di “Che tempo che fa“, il programma di successo trasmesso su Rai3. Come sempre al timone del talk show ritroveremo Fabio Fazio con la complicità di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Immancabile lo spazio dedicato all’attualità e all’approfondimento con la partecipazione di Roberto Saviano.

In studio, Fabio Fazio incontra il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per un’intervista da non perdere. Ma non finisce qui, visto che due sono le esclusive di questa puntata: a cominciare dall’intervista a Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. E ancora l’incontro con Deborah Compagnoni, leggenda dello sci alpino che 22 anni fa ha deciso di ritirarsi dalle scene.

Che tempo che fa Il Tavolo, stasera: gli ospiti del 21 marzo 2021

Non solo, nella puntata di domenica 21 marzo 2021 di Che tempo che fa, Fabio Fazio è pronto ad incontrare Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, Marco Cavaleri Responsabile della strategia per le minacce alla salute e i vaccini dell’EMA, il virilogo Roberto Burioni e Massimo Giannini.

Ma gli ospiti non finiscono qui, visto che in studio sono attesi anche Sonia Bergamasco e direttamente da Sanremo 2021 Willie Peyote con “Mai dire mai – La locura“, brano con cui ha vinto il Premio della Critica Mia Martini. (qui la polemica scatenata dal rapper dopo il Festival).

Infine come sempre appuntamento con “Che Tempo Che Fa Il tavolo”. Presenze fisse quelle di Mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo. Con loro ospiti: Orietta Berti, Simona Ventura e Claudio Lippi.