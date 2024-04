Domenica 7 aprile 2024, sul canale NOVE, e in streaming su discovery+, non andrà in onda il consueto appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, programma condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Ecco perchè non andrà in onda oggi il programma di Fabio Fazio.

Perchè Che Tempo che Fa non va in onda oggi 7 aprile 2024?

“Che Tempo Che Fa”, seguitissimo talk show che va in onda tutte le domenica sera sul Nove non andrà in onda nemmeno questa domenica 7 aprile 2024. Il programma condotto da Fabio Fazio è in pausa per due settimane. Gia domenica scorsa il format non è andato in onda sulla rete.

Cosa andrà in onda al suo posto

Era stato già anticipato da tempo che la domenica di Pasqua ci sarebbe stata una pausa di “Che Tempo Che Fa”. Fabio Fazio e tutto il cast, infatti, hanno saltato l’appuntamento in prima serata su Nove, ma lo stop continua al di là delle festività pasquali.

Per quanto riguarda la puntata di domenica 7 aprile, Fabio Fazio non sarà sostituito perché andrà in onda il “best of” di CTCF, dove il pubblico avrà modo di seguire il meglio della stagione in onda fino ad oggi.

Quella questa domenica sarà quindi una grande occasione per rivedere le ospitate di grandi registi internazionali come Martin Scorsese e Wim Wenders, così come rivedere Papa Francesco. Ricordiamo che lo scorso febbraio da Fazio sono andati Sabrina Ferilli, Mahamood, Luisa Ranieri, Enrico Mentana e Gianna Nannini, ma anche molti altri ospiti.

Che tempo che fa, fermo due settimane: quando tornerà in tv

Il programma Che Tempo che fa, che dopo il passaggio di Fazio a Warner Bros. Discovery, dal 15 ottobre 2023 è trasmesso su Nove, tornerà in onda con un nuovo imperdibile appuntamento da domenica 14 aprile 2024, sempre in onda sul canale NOVE e nella fascia oraria che interesserà la prima serata della rete televisiva.