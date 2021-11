Che Tempo Che Fa torna in prima serata su Rai3 con una nuova imperdibile puntata. Fabio Fazio con la sua squadra è pronto a regalare ai telespettatori una serata all’insegna dell’intrattenimento, ma anche dell’informazione. Come sempre tantissimi ospiti in studio per discutere di attualità, ma anche di spettacolo e varietà. Ecco tutti gli ospiti di Fabio Fazio della puntata di domenica 21 novembre 2021.

Che Tempo Che Fa, ospiti 21 novembre 2021

Domenica 21 novembre 2021 dalle ore 20.00 torna l’appuntamento su Rai3 con “Che Tempo Che Fa“, il programma di successo condotto da Fabio Fazio. Accanto al popolare conduttore ritroviamo come sempre la squadra composta da: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti.

Quali saranno gli ospiti di domenica 21 novembre 2021? Fabio Fazio è pronto ad ospitare il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha da poco pubblicato il libro “Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia all’autonomia”. Si tratta di un libro che ha spinto il politico ad una importante riflessione sulla società moderna portando avanti la causa dell’autonomia e ponendo come obiettivo quello di una società capace di recuperare il valore del bene comune.

Super ospite della puntata è Paolo Sorrentino. Il regista Premio Oscar torna nelle sale cinematografiche con il film “È stata la mano di Dio” vincitore del Leone D’Argento – Gran Premio della Giuria all’ultimo Festival del Cinema di Venezia e tra i candidati al Premio Oscar 2022 nella categoria ‘miglio film straniero’. La pellicola uscirà nelle sale il 24 novembre 2021, disponibile in streaming dal 15 dicembre su Netflix.

Che Tempo Che Fa, tutti gli ospiti in studio e intorno al Tavolo

Ma non finisce qui! Tra gli ospiti della puntata di domenica 21 novembre 2021 di Che tempo che fa anche la comica, attrice e conduttrice Virginia Raffaele, lo street artist italiano TvBoy, pseudonimo di Salvatore Benintende, che dal 2 dicembre sarà al Mudec di Milano con una mostra personale.

Ospite anche Marco Travaglio, il direttore de Il Fatto Quotidiano, che ha pubblicato in questi giorni il libro “Indro. Il 900. Racconti e immagini di una vita straordinaria”. Spazio anche all’informazione sulla pandemia da Covid-19 con il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Burioni. Infine ospiti i giornalisti Nello Scavo, Annalisa Cuzzocrea e i corrispondenti Rai Marco Varvello dalla Gran Bretagna, Rino Pellino dalla Germania e Marc Innaro dalla Russia.

Come sempre la parte finale del programma è intorno al Tavolo di Che tempo che fa con la presenza fissa di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Accanto a loro ospiti: Antonino Canavacciuolo, che ha pubblico il libro “La cucina di famiglia. 40 ricette spiegate come a casa”, l’attrice Tosca D’Aquino, il comico Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni e Lello Arena.