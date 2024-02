Domenica 4 febbraio 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Ospiti Amadeus e Fiorello per parlare di Sanremo 2024.

Fabio Fazio e tutta la sua squadra di “Che Tempo Che Fa” si preparano al nuovo appuntamento di stagione in onda Domenica 4 febbraio 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+. Apre la diretta alle ore 19.30 il nuovo spazio “Che tempo che farà”, l’inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all’inizio della prima puntata della nuova stagione tv di “Che tempo che fa”, alle ore 20.00, con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”.

Ospiti della puntata

Sanremo 2024 è alle porte e, a pochi giorni dall’inizio, Fabio Fazio ospiterà a Che Tempo Che Fa, nella puntata di domenica 4 febbraio 2024, in onda su Nove, Amadeus e Fiorello, per aggiornare il pubblico su tutte le ultime anticipazioni e novità che riguardano la kermesse canora.

Tra gli ospiti anche Wim Wenders con il suo acclamato film ‘Perfect days’, nominato agli Oscar come miglior film internazionale. Il duo Mara Maionchi e Ornella Vanoni,

Non mancheranno ovviamente l’intervento di Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, il consueto racconto dell’attualità di “Che Tempo Che Fa”, la letterina di Luciana Littizzetto, gli aneddoti di Ornella Vanoni e l’appuntamento con “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”.

Ospiti al Tavolo di Che tempo che fa

Si rinnova anche il consueto appuntamento con “Il Tavolo”, vede impegnati Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Ubaldo Pantani. Insieme a loro anche altri ospiti che si aggiungeranno al tavolo durante la puntata.