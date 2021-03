Che Dio ci aiuti 7 si farà? I fan aspettano con grande ansia di sapere se l’amata fiction Rai con Elena Sofia Ricci avrà un seguito. Ecco tutte le news in merito. L’ultima puntata è andata in onda solo ieri sera, giovedì 11 marzo 2021, la lavorazione è finita solo da qualche settimana e gli attori hanno lasciato il set da poco, anzi pochissimo, ma tutti sono già incuriositi da quale piega potrà prendere il futuro.

Che Dio ci aiuti 7 ci sarà o no? Gli indizi

Che Dio ci aiuti 7 ci sarà o non ci sarà? Ammettiamolo non c’è una news certa in merito al futuro della fiction Rai. Ci sono, però, indizi a cui i tantissimi fan continuano ad aggrapparsi.

Il primo? In una diretta social, prima della messa in onda dell’ultima puntata, ieri sera, giovedì 11 marzo, il cast ha parlato della serie e fra una parola e l’altra è emersa l’ipotesi di tornare sul set e di incontrarsi tutti. Capendo la gaffe fatta da qualcuno altri attori hanno subito camuffato sottolineando che si trattava di ipotesi e di un loro desiderio. Dopo mesi e mesi di lavoro insieme pare abbiano tutti voglia di rivedersi per tornare a scherzare.

Secondo indizio? Il fatto che Elena Sofia Ricci nelle ultime interviste non abbia mai detto di “No” a una nuova stagione nei panni di Suor Angela. Sappiamo tutti che l’attrice non ama le lunghe serialità, però per Suor Angela ha fatto più e più volte uno strappo alla regola proprio perché questo personaggio le è entrato nel cuore.

Terzo indizio? La possibilità che Can Yaman entri nel cast come barman del Convento degli Angeli, anzi dell’Angolo Divino. Nell’ultimo episodio dell’ultima puntata si lascia intendere che sarà lui a sostituire Caterina. Suor Angela dice al bellissimo Gino che lo terrà d’occhio.

Un dato certo che fa ben sperare sono gli ottimi ascolti della fiction. Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, oltre a tutti gli altri attori del cast, hanno sempre vinto la prima serata e convinto il pubblico tv. Giovedì dopo giovedì a sintonizzarsi su Rai 1 sono stati dai 5 ai 6 milioni di telespettatori. Sarebbe impossibile pensare di interrompere una fiction di così grande successo.

Che Dio ci aiuti 6: il finale che tutti sognavano da anni

Abbiamo aspettato 4 anni, su per giù, ma alla fine Nico e Monica ci hanno dato grandi soddisfazioni. Che Dio ci aiuti 6 è terminato nel migliore dei modi. L’amore ha finalmente trionfato e molte telespettatrici si sono ritrovate a piangere di gioia davanti al teleschermo.

Avrebbe dovuto sposare Ginevra, colei che gli aveva fatto battere il cuore in Che Dio ci aiuti 5. Il bell’avvocato, però, una volta rivista Monica, è entrato in forte confusione e, fino all’ultimo, non ha saputo davvero ascoltare ciò che davvero voleva.

Per fortuna, però, proprio quando i giochi sembravano fatti, Nico ha capito di essere ancora innamorato di Monica ed è corso da lei.