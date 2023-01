Cambio di testimone tra Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi nella settima stagione di Che Dio ci aiuti. Dopo l’addio di Suor Angela sarà infatti Azzurra a prendere le redini del Convento degli Angeli. In un primo momento Azzurra si sentirà in difficoltà e le mancherà l’appoggio di Suor Angela. Con il tempo però riuscirà a diventare un punto di riferimento importante per quelli che arriveranno in convento.

Intervista a Francesca Chillemi

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Francesca Chillemi. A proposito dei risvolti del suo personaggio, la Chillemi ci ha rivelato: “Pur essendo più matura Azzurra ha mantenuto la sua indole. La maturità è intesa come un concedersi agli altri in termini di aiuto. Azzurra metterà da parte il suo ego anche se i casini continuerà a farli”.

Abbiamo poi chiesto a Francesca Chillemi come abbia vissuto l’ultimo giorno sul set con Elena Sofia Ricci. Proprio lo scorso ottobre, l’attrice aveva postato su Instagram delle foto e video in cui si mostravano entrambe emozionate. Francesca ha spiegato di essersi commossa: “Mi sono tanto emozionata. E’ stato un momento intenso. Quando finiscono dei progetti si tende spesso a vedere il lato negativo. Io invece mi sono concentrata sugli aspetti positivi e in particolare sulle emozioni che io e Elena ci siamo date in questi anni”.

Elena Sofia Ricci ha scelto di abbandonare i panni di Suor Angela per dedicarsi ad altri progetti e in particolare al teatro. Francesca Chillemi ha mai vacillato in merito al suo personaggio? L’attrice ha fatto una rivelazione ai nostri microfoni spiegando di aver avuto a volte l’esigenza di cambiare: “Un po’ succede sempre soprattutto quando si pensa che il personaggio non abbia più nulla da raccontare. Ci sono dei momenti durante le riprese in cui capita di essere distante dal proprio personaggio. Poi paradossalmente capita di rientrare subito in quei panni. Mi è capitato in passato di pensare di lasciare i panni di Azzurra. Poi però mi è stata riproposta con delle dinamiche in evoluzione e questo aspetto mi ha affascinato”.

Come per Don Matteo il timore che l’uscita di Suor Angela possa determinare un calo di ascolti è dietro l’angolo. Francesca Chillemi non sembra temere il rischio: “Non ho la palla magica”.

Intervista video a Francesca Chillemi