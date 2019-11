Domenico Iannacone torna con la nuova stagione di “Che ci faccio qui“, il programma in cui il giornalista racconta storie di vita e di riscatto, di ispirazione e di resistenza. Ecco le anticipazioni sulla nuova edizione in partenza su Rai3.

Che ci faccio qui torna su Rai3: ecco quando

Al via da lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 23.10 la nuova edizione di “Che ci faccio qui“, il programma di inchiesta condotto da Domenico Iannacone pronto a raccontare nuove storie vite perdute, ma anche redenzione. Non solo, storie di povertà, di protezione o di perdita totale del consentito. Una nuova edizione che vedrà il giornalista condividere con il telespettatore due periferie difficili e complicate come quelle di Scampia a Napoli e San Basilio a Roma.

Intervistato da ANSA il giornalista ha voluto precisare cosa rappresentano queste due periferie difficili:

“sono due facce della stessa medaglia, collocate in due città bellissime cariche di storia, ma che hanno delle criticità enormi, e anche sappiamo importanti problemi, non solo di gestione amministrativa, ma anche di criminalità, droga, violenza”.

Che ci faccio qui, anticipazioni prima puntata

La prima puntata dal titolo “La famiglia” vedrà Domenico Iannaccone raccontare una storia in pieno stile Gomorra come ha anticipato il giornalista all’ANSA.it:

“Siamo a Scampia, una volta luogo indiscusso di supremazia per lo spaccio, ma non più oggi perchè gli è stato soffiato via il primato da altri luoghi tristemente noti”.

Le origini però non sempre rappresentano il destino di uomo; è possibile scegliere, cambiare rotta e puntare alla rinascita. E’ il caso della storia di Davide Cerullo, ex camorrista che sarà al centro della prima puntata. Una storia di redenzione e rinascita come ha precisato Iannacone: “è stato in carcere e aveva fatto solo la quinta elementare, non aveva mai letto un libro, ha iniziato a farlo dietro le sbarre e oggi è diventato uno scrittore tradotto anche all’estero, in Francia fotografo e animatore dei bambini che vivono all’interno delle Vele“. Una nuova vita per l’ex camorrista che durante il racconto della sua vita ai microfoni di Iannacone precisa:

“Non sapevo cosa fosse il valore della vita. Quello che valeva per me in quella vitaccia era cosa pensava il boss di me: se io per lui valevo, se io per lui contavo, se io per lui ero utile, se lui di me si fidava. Se io gli davo fiducia”.