Tutto pronto per la terza giornata di diretta della Champions League 2023 2023 trasmessa in chiaro e in streaming sui canali Mediaset. Ecco il calendario completo di tutte le partite in programma martedì 24 e mercoledì 25 ottobre 2023. I riflettori sono tutti puntati sul match Union Berlino-Napoli in chiaro su Canale 5.

Union Berlino-Napoli, match Champions League, la data di messa in onda in tv

Martedì 24 ottobre 2023 dalle ore 21.00 appuntamento con il match Union Berlino-Napoli della terza giornata di Champions League 23-24. La gara sarà trasmessa in chiaro in prima serata su Canale 5, ma anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it. Gli azzurri allenato da Rudi José Garcia approdano a Berlino per affrontare i tedeschi di Urs Fischer, al momento ultimi con zero punti nella classifica. Il Napoli, invece, ha 3 punti dopo le prime due giornate di Champion. A raccontare la partita load voce di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Sul canale Mediaset Infinity a commentare la partita: Benedetta Radaelli con Massimo Mauro, Fabrizio Ravanelli e Sandro Sabatini.

Il dopo partita, invece, è affidato a Alberto Brandi con la presenza di tantissimi ospiti in studio: Massimo Mauro, Fabrizio Ravanelli, Sandro Sabatini. Ospite in studio anche Graziano Cesari per i casi da moviola. Infine come sempre le immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della terza giornata di Champions.

Le partite della terza giornata di Champions League 2023 – 2024 in chiaro e in streaming

Ecco la la lista completa di tutte le partite della terza giornata della Champions League:

MARTEDÌ 24 OTTOBRE

Union Berlino-Napoli , in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi;

, in diretta alle ore 21.00, su con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi; Inter-Salisburgo , in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity con la telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin;

, in diretta alle ore 18.45, su con la telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin; Galatasaray-Bayern Monaco , in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity con la telecronaca di Fabrizio Ferrero;

, in diretta alle ore 18.45, su con la telecronaca di Fabrizio Ferrero; Braga-Real Madrid , in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity con la telecronaca di Roberto Ciarapica;

, in diretta alle ore 21.00, su con la telecronaca di Roberto Ciarapica; Benfica-Real Sociedad , in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity con la telecronaca di Giampiero Foglia Manzillo;

, in diretta alle ore 21.00, su con la telecronaca di Giampiero Foglia Manzillo; Manchester United-Copenaghen , in diretta in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity con la telecronaca di Mino Taveri;

, in diretta in diretta alle ore 21.00, su con la telecronaca di Mino Taveri; Siviglia-Arsenal , in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity con la telecronaca di Matteo Gandini;

, in diretta alle ore 21.00, su con la telecronaca di Matteo Gandini; Lens-Psv, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity con la telecronaca di Michele Corti.

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE