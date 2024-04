La Champions League 2024 torna protagonista in prima serata martedì 9 aprile su Canale 5 dalle ore 21.00 con il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League “Real Madrid-Manchester City”. Ecco le partite in programma nelle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 aprile 2024.

Champions League 2024 in tv: i quarti di finale di Real Madrid-Manchester City

Martedì 9 aprile 2024 dalle ore 21.00 appuntamento in chiaro in prima serata su Canale 5 con la partita “Real Madrid-Manchester City”, il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. La partita sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dallo stadio Santiago Bernabeu di Madrid scendono in campo i blancos di Carlo Ancelotti contro gli inglesi allenati da Pep Guardiola. La telecronaca è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity spazio al consueto appuntamento prepartita con Benedetta Radaelli con la presenza di diversi ospiti in studio: da Cristian Panucci, Fabrizio Ravanelli, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

Dopo il match, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League, l’appuntamento è sempre su Canale 5 con il dopo partita condotto da Alberto Brandi. Da non dimenticare poi l’appuntamento con altri due quarti di Champions: Arsenal Bayern Monaco” il 9 aprile e “Atletico Madrid-Borussia Dortmund” il 10 aprile visibili in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Infine mercoledì 10 aprile, appuntamento su Mediaset Infinity con la sintesi di “PSG-Barcellona”.

Champions League, le partite in tv di martedì 9 e mercoledì 10 aprile

Ecco il calendario delle partite di Champions League 2024 in programma nelle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 aprile.

MARTEDÌ 9 APRILE

Real Madrid-Manchester City , in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin;

, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin; Arsenal-Bayern Monaco , in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli

, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli A seguire Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

MERCOLEDÌ 10 APRILE