La Champions League 2023-2024 entra nel vivo con la quarta giornata della fase a gironi che sarà trasmessa in chiaro e in streaming sui canali Mediaset. Ben quattro squadre sono a punteggio pieno (Bayern, Barcellona, Manchester City e Real Madrid) e potrebbero già qualificarsi, mentre il Gruppo F (quello dei rossoneri) rimane apertissimo. Vediamo insieme dove poter vedere le partite delle italiane.

Milan-Psg di Champions League sarà trasmessa in chiaro

Tutto è ancora possibile per il Milan che si gioca il passaggio del turno del girone F con Paris Saint German, Dortmund e Newcaste. Martedì 7 novembre alle ore 21 andrà in scena a San Siro Milan-Psg, gara di ritorno della sfida che ha visto vincere per 3 a 0 i francesi il 25 ottobre. La sfida sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 dalle ore 21 e in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. La telecronaca sarà affidata a a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con Massimo Mauro, Christian Panucci e Sandro Sabatini. A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Massimo Mauro, Christian Panucci, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Sarà possibile vedere l’incontro anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e Now. Ma quali sono gli impegni delle altre italiane trasmesse su Mediaset Infinity? La Lazio scenderà in campo martedì 7 novembre alle ore 21.00 contro il Feyenoord e a trasmettere la gara sarà Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253. Il Napoli invece proverà a conquistare tre punti contro l’Union Berlino. La squadra di Garcia giocherà alle 18.45, gara trasmessa solo su Sky Sport 252 e Sky Sport Uno (canale 201). La gara dell’Inter, in campo contro il Salisburgo alle 21, invece sarà un’esclusiva Amazon Prime Video.

Il calendario della quarta giornata e dove vedere le gare

Martedì 7 novembre scenderanno in campo alle ore 18.45 Borussia Dortmund-Newcastle trasmessa in Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 254, Sky Sport 4K (canale 213). Stesso orario anche per Shakhtar-Barcellona in Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 255.

Alle 21 invece si sfideranno Atletico Madrid e Celtic, gara in Diretta tv su Sky Sport 254 e Sky Sport Calcio (canale 202); Manchester City-Young Boys (Sky Sport 255); Stella Rossa-Lipsia (Sky Sport 257) e Porto-Royal Antwerp (Sky Sport 256).

Mercoledì 8 novembre alle ore 18.45 sarà la volta di Real Sociedad-Benfica (Sky Sport Arena al canale 204 e Sky Sport 254). Alle 21 in campo Copenaghen-Manchester United (Sky Sport 255); Bayern Monaco-Galatasary (Sky Sport 254); Arsenal-Siviglia (Sky Sport Calcio al canale 202 e Sky Sport 253; PSV-Lens (Sky Sport 256); Real Madrid-Braga (Sky Sport Arena al canale 204 e Sky Sport 252).