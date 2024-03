La Champions League 2024 torna in chiaro sulle reti Mediaset. Scopriamo il calendario di tutte le partite e degli appuntamenti da non perdere nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 marzo 2024.

Martedì 12 marzo 2024 la Champions League 2024, la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA, torna protagonista in prima serata in chiaro su Canale 5. Dalle ore 21.00, infatti, in chiaro su Canale 5, va in onda il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League “Barcellona-Napoli”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Dal Camp Nou di Barcellona scenderanno in campo gli spagnoli di Xavi e gli azzurri di Francesco Calzona. Dopo la partita di andata terminata con il risultato di 1-1, entrambe le squadre sono alla ricerca della vittoria per passare ai quarti di finale. A commentare la partita Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Il prepartita su Mediaset Infinity è affidato a Benedetta Radaelli con ospiti in studio Cristian Panucci, Massimo Mauro e Sandro Sabatini. Da non perdere poi gli altri due ottavi di finale visibili in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity: “Arsenal-Porto” il 12 marzo e “Borussia Dortmund-PSV Eindhoven” il 13 marzo. Mercoledì 13 marzo, sempre su Mediaset Infinity, la sintesi di “Atletico Madrid-Inter”.

Champions League 2024, calendario e programmazione tv

Ecco il calendario delle partite di Champions League 2024 trasmesse in chiaro su Canale 5 e sulle reti Mediaset.

MARTEDÌ 12 MARZO

Barcellona-Napoli , in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin;

, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin; Arsenal-Porto, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity con la telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese. A seguire Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

MERCOLEDÌ 13 MARZO