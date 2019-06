Dove andrà in onda in chiaro la prossima UEFA Champions League 2019/20? La risposta non si conosce ancora. Non c’è ancora nessuna pronuncia, infatti, del Tribunale di Milano sulla titolarità dei diritti tv della prossima edizione della competizione europea. Sky, che detiene i diritti tv della Champions League 2019/20, ha firmato un accordo di 40 milioni di euro con la Rai, ma potrebbe accordarsi anche con Mediaset, che resta alla finestra.

Champions League 2019/20: la nota della Rai

Di recente la Rai ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito per fare chiarezza sul discorso relativo ai diritti tv della UEFA Champions League 2019/20.

Questa la nota di Viale Mazzini:

In merito al ricorso presentato dalla Rai, il tribunale di Milano non ha affrontato il merito della questione, limitandosi a rilevare la mancanza dei requisiti per una pronuncia d’urgenza. La Rai ricorrerà per vedere riconosciute le proprie ragioni e assicurare al proprio pubblico la visione delle partite di Champions League per le prossime due stagioni

Non c’è ancora nessuna decisione da parte del Tribunale di Milano e di conseguenza non si conosce ancora dove saranno mandate in chiaro le partite della Champions League 2019/20. La guerra tra Rai e Mediaset resta aperta.

Champions League 2019/20 diritti tv: Mediaset ci spera

La rete del Biscione spera in un passo falso della Rai ed è pronta per firmare l’accordo da 40 milioni con Sky per avere una partita a scelta del mercoledì sera, le due semifinali, la finale e la Super-coppa europea. Il calcio sui canali Mediaset ha sempre fruttato molto, basti pensare ai risultati dell’ultima edizione dei Mondiali, trasmessa in chiaro sui canali della rete del Biscione.

Mediaset, dunque, sarebbe pronta a strappare i diritti tv della Champions League 2019/20 alla Rai. La guerra sarà ancora lunga e la decisione potrebbe arrivare prima dell’inizio della stagione, previsto per tra fine agosto e inizio settembre.