Cosa saresti disposti a fare pur di riconquistare il vostro ex? È quello che si chiede Vincent, che riceve un’incredibile opportunità che potrebbe cambiare la sua vita: riscrivere la sua storia d’amore. Disponibile dal 19 dicembre C’era una seconda volta, la serie originale di Netflix in cui i buoni sentimenti si uniscono al mistero e al sovrannaturale. Il prodotto televisivo, conosciuto col titolo originale di Il était une seconde fois,è stato scritto da Nathalie Leuthreau e Guillaume Nicloux, impegnato anche alla regia degli episodi. La serie, prodotta nel 2019, è andata in onda sull’emittente francese Arte per un totale di quattro episodi da 50 minuti l’uno.

C’era una seconda volta su Netflix: la trama della serie francese

Vincent Dauda è un ​​trentenne ancora scosso dalla fine della sua storia. Ogni giorno sogna di riconquistare la sua ex, Louise. È addolorato e disperato, non riuscendo a dimenticarla, pertanto evita ogni occasione di incontrare nuove persone perché incapace di andare avanti. Al contrario, Vincent si chiude in se stesso e inizia a rimuginare sugli errori commessi, cercando di dare un senso alla loro separazione.

Poi, un giorno, quasi come per magia, un fattorino gli consegna un pacco che lui ammette di non aver mai ordinato. Si tratta di una strana scatola, senza fondo, dai misteriosi poteri, che scopre potrebbe dargli una seconda possibilità. Forse è l’universo che gli sta parlando, ma Vincent decide di non lasciarsi sfuggire questa chance. Inizia per lui un viaggio nel tempo che lo riporta al fianco di Louise, in quei giorni felici prima che si separassero.

Riscrivere la loro storia d’amore non sarà facile, e Vincent dovrà capire in quale realtà sta vivendo. L’idea di tornare insieme alla sua compagna è allettante, ma sarà la decisione giusta?

C’era una seconda volta: il cast della serie Netflix

Gaspard Ulliel ricopre il ruolo di Vincent Dauda, mentre Freya Mavor veste i panni del’ex fidanzata Louise Arron. Ulliel, attore e modello francese, è noto al grande pubblico per aver interpretato il giovane Hannibal Lecter nel film Hannibal Lecter – Le origini del male, tratto dall’omonimo romanzo di Thomas Harris. Freya Mavor invece è un’attrice e modella scozzese che ha raggiunto la popolarità grazie al ruolo di Mini McGuinness nel teen drama Skins.