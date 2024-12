Cena di Natale con Antonella Clerici: quando in tv e ospiti

Cena di Natale è il titolo del nuovo programma condotto da Antonella Clerici che vedrà la presenza di importanti personaggi famosi raccontarsi tra cucina e musica in questo periodo festivo. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti e quando andrà in onda.

Cena di Natale con Antonella Clerici, Gianni Morandi e Stefano De Martino

La vigilia di Natale, con tanto di cena iniziale e apertura dei regali finale, si avvicina. La Rai ha deciso di mandare in onda un programma che racchiude il mondo della cucina e quello della musica, mixato alle storie più celebri che ricorrono il 25 dicembre. Cena di Natale è il titolo della nuova trasmissione, per la prima volta in tv, che andrà in onda lunedì 23 dicembre 2024 alle ore 21.30, in diretta su Rai1.

A condurla ci sarà Antonella Clerici accompagnata da due ospiti d’eccezione: Gianni Morandi e Stefano De Martino. In collegamento da Roma ci saranno Alberto Angela e Francesca Fagnani. Il divulgatore illustrerà la storia del presepe napoletano del Settecento della Basilica dei Santi Cosma e Damiano. Mentre Francesca Fagnani, reduce dal successo di Belve, da piazza San Pietro in Vaticano converserà con il Cardinale Mauro Gambetti. Il 2025 è infatti l’anno del Giubileo.

✨ Una serata unica vi aspetta!

Lunedì 23 dicembre, alle 21.15 su Rai1, Antonella Clerici vi accoglierà per la Cena di Natale 🎄.

Un grande spettacolo tra cucina, musica e storia con ospiti straordinari. Segnate la data: 23 dicembre in prima serata su #Rai1! 🎅@antoclerici pic.twitter.com/wQLVFOdMd1 — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) December 17, 2024

Anticipazioni su cosa vedremo e ospiti

Cena di Natale vuole raccontare il rito dello stare insieme e della cucina italiana in uno dei periodi della sua massima espressione, il Natale. Il programma, prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Day Time, sarà trasmesso dagli studi della Rai di via Mecenate a Milano. In Cena di Natale non mancheranno i colpi di scena con la coppia formata da De Martino-Morandi che sarà protagonista di un simpatico siparietto. Tra gli ospiti ci saranno anche Katia Follesa, i 12 finalisti di The Voice Kids, Paola Iezzi, Nek e Bianca Guaccero.

Non mancheranno momenti culinari con Antonella Clerici che preparerà i piatti tradizionali natalizi insieme al pluripremiato chef internazionale Massimo Bottura.