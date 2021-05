Dopo aver appassionato i telespettatori per il ruolo di opinionista tv ricoperto al serale di Amici 20, Stefano De Martino è ora al centro del gossip per un affondo velato sul personale ricevuto dall’ex cognata Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez. La modella Cecilia, in una nuova intervista concessa a mezzo stampa, ha infatti fatto sapere di aver conosciuto il neo compagno di Belen, Antonino Spinalbese, di cui apprezza diverse qualità anche caratteriali, preferendolo non a caso agli ex della sorella, incluso quindi l’ex marito di Belen, Stefano De Martino.

Cecilia Rodriguez e la stoccata agli ex di Belen Rodriguez, Stefano De Martino incluso

Belen Rodriguez è al centro del gossip in vista del suo secondo parto in arrivo il prossimo luglio 2021, che darà alla luce la secondogenita della modella argentina concepita con il neo compagno, Antonino Spinalbese. Belen e Antonino sono spesso nel mirino delle malelingue, che in particolare tacciano l’ex hairstylist di sfruttare la modella per visibilità non credendo alla veridicità del loro amore, alla luce soprattutto della differenza di età intercorrente tra loro (Belen 36 anni e Antonino 26 anni, ndr). I due, tuttavia, volano alto in vista della nascita di Luna Marie e sul conto di Spinalbese, intanto, Cecilia Rodriguez spende parole di approvazione in un intervento concesso a mezzo stampa.

La fidanzata di Ignazio Moser infatti non nasconde di aver avuto modo di conoscere di persona Antonino Spinalbese, che secondo lei è umile e ha una scala di valori importanti tanto quelli che vanta la sua Rodriguez family. E non solo. Perché poi, Cecilia non risparmia dichiarazioni al vetriolo nei riguardi degli ex di Belen, incluso quindi l’ex marito di Stefano De Martino, reduce dalla finale di Amici 20, al cui serale lui ha coperto il ruolo di giudice fisso.

Le dichiarazioni al veleno

“Belen? La vedo benissimo, sono davvero contenta – fa sapere la sexy modella sulla sorella, con cui ha disegnato una collezione di costumi da bagno, per poi aprirsi anche su tutto il clan Rodriguez-. Penso sempre alla felicità della mia famiglia, ci teniamo tanto all’amore. Jeremias (il fratello, ndr) ha trovato una bravissima ragazza e anche il fidanzato di Belen, Antonino, mi piace tanto, sto bene con lui. Con altri fidanzati avevo avuto qualche ansia. Lui è un bravissimo ragazzo, ha i nostri stessi principi, è umile, è puro ed è un sognatore”.

Chissà, quindi, se Stefano De Martino si sentirà “chiamato in causa” dalla confidenza bollente di Cecilia Rodriguez.