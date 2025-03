C’è posta per te, il people show campione d’ascolti del sabato sera condotto da Maria De Filippi è giunto al gran finale con l’ultima puntata di questa fortunatissima stagione. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti “regalo” dell’ultima puntata di stasera, sabato 16 marzo 2025.

C’è Posta per Te 2025 ospiti puntata 16 marzo 2025

Sabato 16 marzo 2025 dalle ore 21.27 va in onda la nona ed ultima puntata di C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Come sempre il cuore del programma sono le storie di persone comuni; si tratta di storie di vita, ma anche ricongiungimenti, tradimenti e sorprese che da anni catalizzato l’attenzione di milioni di telespettatori. A fare da “narratrice” è la padrona di casa che ricopre un ruolo importantissimo, visto che spetta a lei raccontare le vicende con delicatezza, rispetto e amorevolezza creando un’empatia unica con i protagonisti e con il pubblico.

Ma passiamo agli ospiti della puntata di stasera, sabato 16 marzo 2025. In studio come ogni settimana due personaggi famosi pronti a trasformarsi in un “regalo” per due fortunati destinatari di una missiva. Gli ospiti di stasera sono: Gianni Morandi, una colonna della musica italiana e il trio dei tenori de Il Volo.

C’è posta per te, gli ascolti del people show di Maria De Filippi

C’è posta per te di Maria De Filippi è il programma leader del sabato sera di Canale 5. La conferma arriva dagli ascolti che sin dall’inizio della nuova stagione hanno visto il people show trionfare con ascolti davvero importanti. Ripercorriamo gli ascolti delle precedenti puntate: la scorsa settimana, la puntata di sabato 8 marzo ha incollato alla tv 3.897.000 spettatori con una share del 28.2% in lieve calo rispetto ai 4.398.000 spettatori con uno share del 30,6% della settimana prima.

Ecco nel dettagli tutti gli ascolti delle puntate: sabato 22 febbraio 2025, il programma ha raccolto 4 milioni 358mila telespettatori con uno share del 29.76%. Nella puntata di sabato 8 febbraio 2025, il people show ha incollato alla tv 4.632.000 spettatori con uno share del 32% in crescita rispetto a sette giorni quando, sabato 1 febbraio 2025, ha registrato 4.864.000 spettatoricon uno share del 31.8%. Scorriamo gli ascolti delle precedenti puntate: 25 gennaio 2025 4.461.000 spettatori(29,7% di share). Le puntata precedenti, invece, avevano brillato con: 4.736.000spettatori con uno share del 31.3% e 4.833.000 spettatori con uno share del 31.3%.