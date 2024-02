Maria De Filippi torna con “C’è posta per te“, il people show campione d’ascolti di Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, sabato 24 febbraio 2024.

C’è posta per te, ospiti quinta puntata del 24 febbraio 2024 su Canale 5

Sabato 24 febbraio 2024 dalle ore 21.30 va in onda la sesta puntata del people show del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nuove emozionanti storie nel seguitissimo programma del sabato sera di Canale 5 che ogni settimana registra record d’ascolti. Per la sesta puntata Maria De Filippi ha in serbo due graditissime sorprese per i telespettatori. Si tratta di due ospiti davvero importanti che saranno “oggetto” di sorpresa per i destinatari delle lettere.

Nella puntata di stasera ospiti Il Volo, il trio di tenori composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble reduci dalla terza partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Capolavoro”. Ma non finisce qui, visto che ospite della puntata anche Alessandro Siani che non sarà il destinatario della lettera, ma per una volta il mittente. A chi avrà deciso di inviare la famosa busta? Per Siani è un momento davvero magico: dopo l’uscita del nuovo film “Succede anche nelle migliori famiglie” attualmente è impegnato con il tour dello spettacolo teatrale Mare Fuori – Il musical e dello spettacolo Extralibertà 2024.

C’è posta per te, il people show di Maria De Filippi è da record!

C’è posta per te di Maria De Filippi si conferma uno dei programmi più amati e seguiti dai telespettatori. Le prime cinque puntate del people show, infatti, hanno registrato un vero e proprio record di ascolti.

L’ultima puntata quella del 17 febbraio 2024 ha incollato alla tv 4.122.000 spettatori con uno share del 28.5%. Ascolti in calo rispetto alla precedente puntata del 3 febbraio quando ha coinvolto 4.655.000 telespettatori con uno share 30,51%. Al momento il record di puntata più vista è quella del 24 gennaio 2024 con 4.697.000 spettatori con il 30,44% di share. Più o meno stabili gli ascolti della seconda puntata del 20 gennaio 2024 con 4.655.000 telespettatori e il 30,5% di share.

Una cosa è certa: il people show di Maria De Filippi ha battuto ogni settimana il varietà “Tali e Quali” e “Tale e Quale Sanremo” condotti da Carlo Conti su Rai1.