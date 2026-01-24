Torna l’appuntamento con “C’è posta per te”, il people show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti protagonisti della terza puntata di stasera, sabato 24 gennaio 2026!
C’è posta per te 2026, terza puntata del 24 gennaio su Canale 5
Terza puntata di C’è posta per 2026 stasera, sabato 24 gennaio 2026, dalle ore 21.40 in prima serata su Canale 5. Prosegue il successo del people show ideato da Maria De Filippi che la scorsa settimana ha incollato alla tv 3.977.000 spettatori con uno share del 27,1% confermandosi il programma più visto del sabato sera in tv. Anche questa settimana C’è posta torna per raccontare le storie di persone comune: storie di amicizia, di amore, ma anche di tradimenti e perdono.
A mediare tra mittente e destinatario, separati dalla famigerata busta, ritroviamo la padrona di casa Maria De Filippi che con sensibilità e tatto accompagna i protagonisti nel confronto. Anche stasera non mancheranno alcuni ospiti chiamati a regalare un momento unico ed irripetibile ad alcuni fortunati destinatari.
C’è posta per te 2026, ospiti terza puntata 24 gennaio 2026
Ma passiamo agli ospiti della terza puntata di C’è posta per te 2026 di sabato 24 gennaio. Questa sera in studio torna Alessandra Amoroso, l’ex vincitrice di Amici, oramai diventata una stella del panorama musicale italiano. La cantante sarà protagonista di una bellissima sorpresa che si preannuncia davvero imperdibile.
Ospiti della terza puntata di C’è posta per te anche gli attori Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk protagonisti della soap turca “La forza di una donna” che catalizza ogni settimana milioni di telespettatori dinanzi alla tv. I tre attori saranno i protagonisti di una sorpresa per una delle storie di puntata.
L’appuntamento con Maria De Filippi e “C’è Posta per Te” è il sabato in prima serata su Canale5.