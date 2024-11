Chi prenderà parte all’edizione di C’è Posta per te 2025 come ospiti? Dopo avervi spoilerato i nomi dei primi Vip, siamo qui per dirvi quali altri personaggi famosi hanno fatto capolino nel programma di Maria De Filippi in onda a gennaio 2025 su Canale 5. Nella registrazione di domenica 10 novembre è approdato in studio un famoso calciatore. Nella registrazione odierna, invece, un attore molto amato, che lascerà le fan di stucco e un noto chef, famoso per la sua simpatia e per la sua competenza in cucina, ma anche in campo imprenditoriale.

C’è Posta per te 2025 ospiti: i nomi dei primi Vip presenti

A C’è Posta per te 2025 come ospiti interverranno, come accaduto negli anni precedenti, diversi personaggi famosi, provenienti dal mondo della musica, da quello del calcio e dello spettacolo. Attori e attrici, cantanti, chef, conduttori e conduttrici, comici e personaggi di fama internazionale si avvicenderanno sul divanetto di Maria De Filippi per meravigliose sorprese. Ciascuno di loro prenderà parte ad una commovente storia per abbracciare il parente di qualcuno che non c’è più, dare forza a qualcuno che sta affrontando una dura battaglia, regalare un sorriso a chi ha affrontato una dura sfida. Negli anni scorsi la conduttrice e padrona di casa ha invitato numerosi volti noti del mondo dello spettacolo. Tanti Vip nazionali e internazionali sono passati da C’è Posta. Cosa accadrà nelle nuove puntate?

Dopo Annalisa, Stash e Alvaro Morata, che vi avevamo annunciato in precedenza, a fare il loro ingresso in studio saranno:

Michele Morrone

Antonino Cannavacciuolo

Zlatan Ibrahimović

Storie di madri e padri, famiglie e amori interrotti

Oltre a questi ospiti cosa vedremo? Le registrazioni sono solo all’inizio, ma come sempre saranno raccontate da Maria De Filippi storie di uomini e donne, di madri e padri, ma anche di famiglia intere in lite. Vi saranno storie più divertenti e storie strappalacrime e non mancheranno ovviamente le storie di amori interrotti oltre alle storie di signori e signore attempati in cerca del loro primo amore.