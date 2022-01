Cosa è accaduto a C’è Posta per te 2022 nella prima puntata in onda sabato 8 gennaio 2022 in prima serata su Canale 5? Cinque le storie raccontate magistralmente da Maria De Filippi. Molti utenti social hanno chiesto alla conduttrice di raccontare la loro vita esprimendo così, tweet dopo tweet un loro sogno nel cassetto. I telespettatori dell’ammiraglia Mediaset hanno assistito a due sorprese meravigliose con Paolo Bonolis e Stefano De Martino e ad una attesissima storia di tradimento, quella di Giovanni ad Alessia.

C’è Posta per te 2022 puntata 8 gennaio: Paolo Bonolis e Stefano De Martino

Due gli ospiti della prima puntata di C’è Posta per te 2022. Il primo a scendere in pista o meglio a rompere il ghiaccio è stato Paolo Bonolis. Il conduttore Mediaset ha preso parte ad una bellissima sorpresa di Matteo ai suoi genitori. Il giovane, guarito da una brutta malattia, ha voluto ringraziare la madre e il padre per essergli stati sempre vicino, per averlo sostenuto in tutto e per tutti, averlo coccolato e aver fatto tutto per lui. I due genitori sono riusciti, come sottolineato da Bonolis, ad alleviare i problemi con il sorriso e a spingerlo a reagire nel migliore dei modi. In fin dei conti, proprio come sottolineato dal conduttore: “La vita è fatta di gioie e di problemi“.

“Affrontare le cose con il sorriso disinnesca la forza di quello che si sta combattendo” #CePostaPerTe pic.twitter.com/S4ky5PdjoE — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 8, 2022

Seconda sorpresa? A fine puntata è entrato in studio Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici, ora conduttore su Rai 2, ha preso parte alla sorpresa di una madre, Enza, al figlio. La donna ha voluto dire al figlio, sofferente dopo la morte del padre per Covid perché riteneva di non essere riuscito a fargli capire quanto davvero gli volesse bene, che in realtà l’uomo lo sapeva.

“Ti voglio far capire che papà ti ha amato tantissimo e voglio che tu sappia che lui sa che lo hai amato tanto” Quante emozioni questa sera a #CePostaPerTe! pic.twitter.com/t0rpYf0d9F — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 8, 2022

Stefano ha regalato al giovane una bellissima penna per mettere nero su bianco tutti i suoi pensieri così come ha fatto lui in un momento difficile della sua vita.

Il tradimento di Giovanni: la storia di un matrimonio interrotto a C’è Posta per te 2022

La storia più attesa? Dopo i video postati sugli account social ufficiali di C’è Posta per te 2022 tutti aspettavano di sentire il racconto di Giovanni. Il giovane napoletano ha tradito la moglie Alessia con la cugina.

"Io avevo bisogno di lui e lui non c’è stato” #CePostaPerTe pic.twitter.com/bXymt5YKVT — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 8, 2022

Proprio quando Alessia aveva più bisogno di lui per elaborare il lutto inerente la perdita del bambino che portava in grembo, lui era tra le braccia di un’altra donna. Alessia non è riuscita a perdonare il marito. Nonostante non abbia ancora chiesto il divorzio le sue intenzioni sono sembrate quelle di non tornare più insieme a lui.

C’è Posta per te 2022: le altre storie

Cos’altro è accaduto nella prima puntata di C’è Posta per te 2022? Bellissima è stata la storia di Fernando e Susanna. A chiamare Maria De Filippi è stata la giovane Susanna per aiutare il padre a ri-allacciare, ben dopo trent’anni, una relazione con l’altra figlia, quella avuta da un precedente matrimonio. Quest’ultima, giunta in studio, con grandissimo coraggio, educazione e affetto non ha recriminato nulla all’uomo e ha deciso di incontrare subito sia la sorellastra che il padre ed iniziare così con loro un nuovo rapporto. Insomma tutto è bene quel che finisce bene.

“Ho saputo della tua esistenza quando avevo diciotto anni” Susanna vorrebbe conoscere sua sorella Giada e instaurare un rapporto con lei! #CePostaPerTe pic.twitter.com/CW4rUstcWq — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 8, 2022

Non è andata affatto come sperava, invece, la storia di mamma Armonia che voleva ri-allacciare i rapporti con i digli Damiano e Andrea e che dopo il loro rifiuto si è sentita male.