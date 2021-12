Tutto pronto per l’inizio di C’è posta per te 2022, il people show di successo condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Curiosi di conoscere la data ufficiale di partenza della 25ema edizione? Scopriamolo subito.

C’è posta per te 2022, quando inizia su Canale 5

Al via la nuovissima edizione di C’è posta per te 2022. I telespettatori possono tranquillamente segnarsi in agenda la data: sabato 8 gennaio 2022 come inizio di C’è posta per te , il people show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5.

Sono trascorsi venticinque anni dalla prima puntata andata in onda il 12 gennaio del 2000 e per il debutto della nuova stagione Queen Mary ha in serbo due ospiti di primissimo livello svelati proprio qualche giorno fa sul nostro sito. Si tratta di Can Yaman, il sexy attore turco protagonista di tantissime fiction di successo, e il conduttore Paolo Bonolis.

Si preannuncia un inizio col botto per il programma che racconta le storie di persone comuni che si ritrovano ad affrontare situazioni problematiche, ma anche distacchi, abbandoni, tradimenti e ricongiungimenti. A raccontare le storie con garbo e delicatezza la padrona di casa, l’unica capace anche nelle situazioni più difficili a far riappacificare mittente e destinatario della posta.

C’è posta per te, ascolti: la migliore e la peggiore edizione

C’è posta per te di Maria De Filippi è sempre stato un programma premiato dal punto di vista degli ascolti. La scorsa edizione ha avuto una media auditel di ben 6.302.000 telespettatori con uno share del 29,45%. Un risultato importante superato solo dal Festival di Sanremo 2021. L’edizione 2021 non è stata però la migliore dal punto di vista degli ascolti tv, visto che ad oggi la numero uno è quella della 2001 quando il people show registrava una media di 8.177.000 telespettatori con uno share del 34,20%. Va detto che parliamo di 21 anni fa e tante, troppe cose sono cambiate in tv.

Se l’edizione 2001 è stata la migliore, C’è posta per te ha registrato nel corso degli anni anche degli ascolti più bassi. In termine di ‘telespettatori’, l’edizione 2002 può considerarsi la peggiore visto che ha avuto una media di 4.761.000 telespettatori con uno share del 22,87%. Numeri comunque importanti considerando la concorrenza.