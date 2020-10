Svelata la data di partenza della nuova edizione di C’è posta per te, il people show campione d’ascolti condotto da Maria De Filippi il sabato sera in prima serata su Canale 5. Curiosi di scoprire quando inizia la ventiquattresima edizione del programma? Ecco la data ufficiale in anteprima per voi, lettori di SuperGuida Tv.

Cè posta per te 2021: quando in tv

E’ ufficiale: C’è posta per te torna su Canale 5 con l’edizione 2021, la prima nell’era Covid-19. Svelata la data di partenza della ventiquattresima edizione del people show condotto da Maria De Filippi con grandissimo successo il sabato in prima serata su Canale 5. La data di partenza di C’è posta per te 2021 è fissata per sabato 9 gennaio 2021 . I telespettatori potranno vedere le puntate registrate già durante i primi giorni di Settembre.

Un’edizione particolare quella del programma di Canale 5 che, nel pieno rispetto delle regole anticontagio da Coronavirus, ha sottoposto il pubblico presente in studio ad ogni registrazione al test sierologico. Stessa sorta anche per gli ospiti del programma che si sono dovuti sottoporre al tampone obbligatorio per scongiurare il contagio da Covid-19.

C’è posta per te, ospiti e anticipazioni

Cresce l’attesa per la nuovissima edizione di “C’è posta per te” di Maria De Filippi, il people show pronto a tornare da sabato 9 gennaio 2021 in prima serata su Canale 5. Stando alle prime anticipazioni ed indiscrezioni possiamo già svelarvi che tra gli ospiti della ventiquattresima edizione ci sarà anche Can Yaman, l’attore turco protagonista della soap “Daydreamer – Le ali del sogno”.

Si proprio così, l’attore sex symbol sarà uno degli ospiti della prima o seconda puntata del people show di Maria De Filippi. La puntata è stata registrata poche settimane fa quando l’attore turco è arrivato in Italia per partecipare anche alla puntata di Verissimo. Stando a quanto trapelato Can Yaman sarà la sorpresa che una nipote ha voluto fare alla zia caduta in un terribile depressione. Questo è solo il primo ospite di una lunga serie di personaggi pronti a regalare un “piccolo sogno” a chi ne ha davvero bisogno.

L’appuntamento con C’è posta per te 2021 è da sabato 9 gennaio in prima serata su Canale 5.