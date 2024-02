La maggior parte dei film d’animazione, si sa, è indirizzata al pubblico dei più piccoli ma, quasi sempre, risulta perfetta anche per gli adulti. E’ certamente questo il caso di Cattivissimo me, pellicola del 2010 che racconta una bella storia che non scade mai nel mieloso e che sa divertire lo spettatore dall’inizio alla fine.

Protagonisti della pellicola sono i Minions, buffi mostriciattoli gialli che hanno spopolato per anni tra i bambini, trasformandosi in gadget divenuti iconici. Inoltre Cattivissimo me ha dato l’avvio ad un franchise che comprende, oltre ad esso, ben quattro sequel. Insomma, un grande e meritato successo.

L’appuntamento è per la prima serata di Sabato 17 Febbraio su Italia Uno: le curiosità da conoscere le trovate di seguito.

Cattivissimo me: la trama in breve

Un personaggio perfido, che si vanta delle proprie malefatte e che ha al seguito un bizzarro esercito di piccoli esseri gialli, progetta di rubare la luna. Ma tutto cambia quando incontra tre orfanelle speciali che vogliono proprio lui come loro papà.

Le principali curiosità sul film

Cattivissimo me è un film di genere animazione/fantasy/family del 2010 diretto da Chris Renaud e Sergio Pablos. Queste le curiosità più interessanti da conoscere sul suo conto: