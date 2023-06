Caterina Balivo torna nel pomeriggio di Rai1 con un nuovo programma il cui titolo è “La volta Buona”. La trasmissione, nuova di zecca, sancisce il ritorno in Rai dell’amatissima conduttrice partenopea che nei tempi passati era la perfetta padrona di casa del pomeriggio di Viale Mazzini. Scopriamo qualche dettaglio in più sul nuovo programma e la probabile messa in onda.

Come anticipato da TvBlog, Caterina Balivo torna in Rai, con un programma tutto nuovo che si chiamerà La Volta Buona, occupando lo slot di Serena Bortone che come è noto tornerà nella prossima stagione tv su Rai3 con la trasmissione “Le parole”. La Bortone, farà da traino al Report di Sigfrido Ranucci, che si sposta di domenica.

La Volta Buona, questo il titolo della trasmissione della Balivo sancisce dunque il ritorno in grande stile della conduttrice che per anni ha intrattenuto il pubblico di Rai1 in quella fascia oraria. Ci riferiamo in modo particolare al programma Festa Italiana, che fu un grande successo di pubblico. Ora la Balivo è pronta a tornare nel pomeriggio dell’ammiraglia Rai con un programma tutto nuovo che non sarà simile – per ospiti e contenuti – al programma della Bortone, ma si avvarrà di un cast di personaggi fissi che aiuteranno la conduttrice a delineare il nuovo pomeriggio della Rai.

A seguire, torna la soap “Il Paradiso delle Signore” giunta all’ottava stagione. Tornando alla Balivo, non sarà un programma che raccoglie un po’ di qua e un po’ di la, facendo un mix che potrebbe risultare indigesto ma avrà una connotazione precisa e specifica che ridarà identità al pomeriggio di Rai1.

La Balivo torna in Rai in quella fascia oraria – primo pomeriggio – che le è tanto cara, dopo tre anni di assenza. Allora conduceva infatti, il varietà “Vieni da me”, lasciato proprio nell’anno orribile del Covid.