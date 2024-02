Gran parte degli attori di Mare Fuori sono stati gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. La fiction, la cui quarta stagione andrà in onda su Rai 2 a partire dal 14 febbraio, è un vero fenomeno cult e ha fatto registrare già milioni di visualizzazioni per i primi sei episodi diffusi su RaiPlay. Vediamo insieme cosa hanno detto sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2024, gli attori di Mare Fuori recitano un testo contro la violenza sulle donne

Ospiti durante la seconda puntata del Festival di Sanremo, in onda mercoledì 7 febbraio, sono stati gli attori di Mare Fuori che hanno recitato un testo molto intenso scritto da Matteo Bussola. “Le parole dell’amore“, otto parole che fanno capire l’importanza di amare e di esprimere le proprie emozioni in modo sano e puro.

Giovanna Sannino: “Ascolta è la prima parola. Una donna che ti parla si fida di te, non trattarla mai con sufficienza o con fastidio neanche quando ti sembra che si stia lamentando di qualcosa. C’è differenza tra lamentarsi di te e con te“.

Matteo Paolillo: “Accogli è la seconda. Nessuno si merita la violenza di dover aderire alle prospettive altrui. Facciamo sempre sentire chi amiamo accolto, perché tutti noi abbiamo diritto di sentirci amati non nonostante ma proprio per te“.

Yeva Sai: “Accetta è la terza. Siamo al mondo per fiorire non per appassire all’ombra di rapporti in cui non ci conosciamo più. Amare vuol voler dire accettare che le persone sono felici senza di te.”

Domenico Cuomo: “impara è la quarta. L’amore è un lavoro ed è la cosa più importante. Ci riusciamo solo con una cosa quotidiana, tu insegni le tue parole e lei, lei le tue fino a quando non avrete le vostre“.

Antonio D’Aquino: “Verità è la quinta. Per ambire a essere donne vere e uomini veri. Gli uomini veri e le donne vere vivono e amano nel mondo, accolgono le proprie diversità e quelle degli altri come risorse, sapendo che sono proprio quelle a renderli liberi”

Francesco Panarella : “Accanto è la sesta. Una coppia non si fonda sull’attribuire ruoli ma sul condividerli, non sul tracciare confini ma sullo starsi accanto. A volte perfino sull’attendersi, accettando momenti di silenzio in cui ti pare non stia succedendo niente. Ma quell’attesa è solo ciò che prepara il tuo meglio e quel silenzio è solo ciò che testimonia il tuo amore“.

Maria Esposito: “No è la settima, una parola dura che dobbiamo saper pronunciare e gli altri saper ricevere. No rende chiaro che l’amore non deve c’entrare mai con il possesso, per questo a volte no è la dichiarazione d’amore più alta che si possa fare”.

Massimiliano Caiazzo: “insieme è l’ottava. Una parola che può sembrare fuori moda. è quella su cui investire per il futuro, quel che conta è guardare gli uni negli occhi degli altri e quello che vorremmo vedere dipenderà solo da noi“.

Matteo Paolillo e gli altri cantano ‘O mar for

Tra i motivi del successo della serie Mare Fuori ci sono anche le sue canzoni. La sigla è cantata dall’attore Matteo Paolillo che interpreta Edo mentre Origami all’alba, disco di platino, da Clara Soccini che è in gara tra i big di Sanremo con ‘Diamanti Grezzi’. Sul palco dell’Ariston erano presenti anche Domenico Cuomo che interpreta Cardiotrap; Maria Esposito (Rosa Ricci), Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo); Giovanna Sannino (Carmela); Luigi Di Meo (Cucciolo); Antonio D’Aquino (Milos) e la new entry Yeva Sai (Alina)

Tutti insieme hanno cantato ‘O mar for. Un modo per promuovere la serie attesa da milioni di fan.