Paolo Conticini è pronto a tornare con la nuova stagione di “CASH OR TRASH” – CHI OFFRE DI PIU’?”. Il programma, che ha saputo appassionare gli italiani all’antiquariato e al collezionismo di oggetti rari, andrà in onda con due puntate speciali in occasione delle feste di Natale. Vediamo insieme quando saranno trasmesse e chi ci sarà come ospite speciale.

“Cash or Trash – Xmas Edition”: due appuntamenti con ospiti speciali che metteranno in vendita i loro oggetti

In attesa della nuova stagione di “CASH OR TRASH” – CHI OFFRE DI PIU’?”, che andrà in onda sul Nove dall’8 gennaio 2024 con nuovi episodi inediti, Paolo Conticini sarà il protagonista di due speciali. I “XMAS EDITION” andranno in onda mercoledì 20 e mercoledì 27 dicembre 2023 alle ore 21:25, in uno studio completamente vestito a festa. Tra i venditori sono attesi alcuni ospiti vip che metteranno all’asta oggetti delle loro collezioni personali. Si tratta di Gabriele Cirilli, Sara Simeoni, Fabio Caressa e Vladimir Luxuria.

Subito dopo gli speciali che saranno trasmessi in prima serata, ‘Cash or Trash’ tornerà nella collocazione a striscia quotidiana, dal lunedì al venerdì, che cambia però orario. Il programma è stato infatti promosso nella fascia preserale e inizierà alle 20.30, prima con episodi ancora a tema festivo e poi con le nuove puntate della versione ‘classica’ in onda dall’8 gennaio 2024.

Cash or Trash: anticipazioni della nuova stagione

Condotto da Paolo Conticini, ‘Cash or Trash – Chi offre di più‘ nella passata stagione ha fatto registrare il 3% di share con picchi di oltre 900 mila spettatori. Le nuove puntate (due episodi di 90 minuti + 70 episodi x 60 minuti), sono prodotte da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery e trasmesse sul NOVE, visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky canale 149 e tivùsat canale 9. Anche la nuova stagione di Cash or Trash sarà rilasciata ogni settimana in anteprima streaming su discovery+ con 5 episodi disponibili in visione binge prima della messa in onda sul Nove.

Cash of trash è pronta a stupire tutti con oltre 350 nuove aste in cui verranno proposti in oggetti dalle più diverse provenienze come le collezioni di famiglia e i mercatini. Le star del programma definiranno l’effettivo valore degli oggetti proposti: dalle stime di partenza dell’autorevole esperto Alessandro Rosa, che per primo valuterà l’oggetto all’insaputa dei mercanti, fino ai combattuti rilanci degli esperti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Giovanni De Santis, numeri uno dell’antiquariato e del design. L’ultima parola spetta sempre al venditore, che potrà decidere se accettare e vendere il suo oggetto o rifiutare il prezzo offerto.

Chi sono gli esperti del programma

Alessandro Rosa, figlio di collezionisti ed esperto d’arte moderna, antiquariato e design è stato per anni consulente di Arte Moderna e Contemporanea e banditore presso una nota casa d’aste. Da qualche anno si occupa di art consulting.

Roberta Tagliavini, regina indiscussa dell’arte decorativa e del design, gestisce da cinquant’anni i suoi cinque negozi di Milano e quello di Londra, con il brand Robertaebasta. Eclettica e intuitiva, sempre all’avanguardia, è un punto di riferimento per molti artisti e addetti ai lavori.

Giano Del Bufalo, antiquario romano con famiglia d’arte (padre archeologo e sorella, Diana, attrice), Giano è un uomo d’altri tempi che si collocherebbe volentieri nell’800. Inserito a pieno titolo nell’ambiente dei galleristi, colleziona principalmente armi tribali, maschere africane e reperti egiziani.

Ada Egidio, figlia di due pietre miliari del collezionismo, gestisce a Roma una galleria d’arte contemporanea e un negozio di antiquariato. Circondata da oggetti, ammette di essere una famelica accumulatrice seriale. Grazie alla sua caratteristica è riuscita a scovare piccoli tesori, come i Promessi Sposi illustrati da De Chirico.

Stefano D’Onghia, “Il Dongi” per gli amici, è un tipo esuberante, appassionato, capace di trattare all’infinito se interessato ad un oggetto. Perito presso il tribunale di Verona, possiede un second hand shop e si definisce un “cacciatore di tesori”.

Giovanni De Santis, per gli amici “Gianni”. ‘Mercante’ per vocazione, già dalla tenerissima età, quando ancora bambino inizia a collezionare e rivendere fumetti. E’ appassionato di design, illuminazione del ‘900 e modernariato, che ripropone anche nel suo Showroom di Milano. Ma la vera mania è per la sua collezione di scatole di latta, che ad oggi conta più di un migliaio di pezzi.