Da un’esperienza di dolore personale è nata un’esperienza di condivisione tutta al femminile. Questo è Sensual Dance Fit, programma di danza e motivazione nato da un’idea di Carolyn Smith. Un progetto per sole donne volto ad aiutarle attraverso la danza, con semplici passi di ballo ed esercizi di fitness, a risvegliare la propria femminilità. In soli cinque anni dalla sua creazione, Sensual Dance Fit ha già all’attivo oltre duecento scuole con più di quindicimila allieve in tutta Italia. Ora, dopo il grande successo in Italia, Sensual Dance Fit sbarca anche in Gran Bretagna, scelta come prima nazione europea del circuito SDF.

Carolyn Smith, intervista al giudice di Ballando con le Stelle

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Carolyn Smith al quale abbiamo chiesto qualcosa in più di questo progetto: “E’ un progetto nato da una mia esigenza. Dopo la mastectomia volevo ritrovare me stessa, la mia femminilità. Dopo un periodo di stop ho deciso di ritornare nel mio studio di ballo e l’idea ha preso forma. Mai mi sarei immaginata che da quest’idea potesse nascere una rivoluzione femminile”.

Un progetto nato per rispondere alle fatiche del percorso oncologico: “La danza in questi anni difficili mi ha insegnato la disciplina. L’importante è avere delle regole ma anche la volontà di fare qualcosa perché si può anche parlare ma senza i fatti le parole contano zero”.

Ora che si stanno per scaldare i motori della nuova edizione di Ballando con le Stelle, non potevamo non chiedere un giudizio a Carolyn Smith sul cast: “Lo trovo molto interessante. Una buona parte di concorrenti è già conosciuta dal pubblico. Non vedo l’ora di iniziare”.

Sono pesate però le polemiche legate all’età dei concorrenti che scenderanno in pista. A differenza delle scorse edizioni, sono di più i concorrenti che andranno ad alzare l’età media del cast. Per Carolyn si tratta di critiche futili: “Per me è una vera cretinata criticare l’età. Conosco tante persone grandi che dimostrano meno di giovani che invece al contrario sembrano vecchi”.

In questa edizione troveremo come concorrente anche Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi e procuratrice sportiva è ora in cura per una grave malattia. La sua presenza si rivela importante ancora una volta per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione: “La sua presenza è essenziale. Tante volte le donne ma anche gli uomini hanno paura di sottoporsi alle cure. Soprattutto i più giovani devono essere sensibilizzati sull’importanza della prevenzione”.

Carolyn Smith conclude la chiacchierata rivelandoci il suo sogno nel cassetto: “Ho tanti sogni da realizzare ma per scaramanzia preferisco non dirlo. E’ una lista lunga”. E noi incrociamo le dita affinché possa realizzarli tutti.