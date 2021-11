Carolina Marconi e la lotta contro il tumore. Sono stati mesi difficilissimi per la ex concorrente del Grande Fratello che sui social, con un lunghissimo post, ha annunciato di aver fatto l’ultimo ciclo di chemioterapia. Un giorno di grande felicità che la Marconi ha voluto condividere con il suo pubblico.

Carolina Marconi su Instagram: “l’ultima chemio per il tumore è stata veramente tosta”

La fine di un incubo per la bellissima Carolina Marconi che mesi fa aveva annunciato di essersi ammalata di cancro. Un racconto doloroso che ha visto la ex gieffina protagonista anche di una commovente intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo in cui parlava di cancro, ma anche del desiderio di maternità.

Dopo giorni e giorni di silenzio, la showgirl venezuelana è tornata su Instagram con un lungo post in cui ha raccontato l’ultimo giorno di chemio. “Eccomi ragazzi non sono sparita ..volevo scrivere un bel post x la mia ultima chemio ma purtroppo i dolori delle ossa nn mi hanno lasciato scampo” – esordisce la Marconi che racconta anche come l’ultima chemio sia stata davvero tosta. Un lento recupero per la ex gieffina che, non appena ha recuperato le forze, ha voluto scrivere un messaggio ai tutti i suoi fan.

“Volevo condividere con voi la mia gioia ..finalmente ho terminato la chemioterapia il 10 novembre ..non mi sembra vero ..x me sarà una data importante che ricorderò per sempre ..quel giorno ero molto emozionata e preoccupata al tempo stesso ..volevo vestirmi carina con un colore dell’abito verde militare x sentirmi un po’ “Soldato Jane”…subito però smontata da Ale, il quale appena mi ha visto ha detto ..”ma ti sei vestita al buio”?”.

Carolina Marconi e il compagno Alessandro Trulli: “noi siamo ancora qua”

In questa lunga battaglia contro il tumore, Carolina Marconi ha potuto contare sempre sul supporto incondizionato del compagno Alessandro Trulli. L’ex calciatore ha festeggiato la fine della chemioterapia della compagna con una piccola festa organizzata nella camera dell’ospedale con tanto di cartellone “traguardo raggiunto, guerriera“. Un grande amore quello tra la ex gieffina e l’ex calciatore che oggi sogna di poter realizzare il suo sogno: diventare madre.

“Questo percorso mi ha insegnato tanto, soprattutto ho capito che la forza, la determinazione e lo spirito di come affronti la battaglia hanno un ruolo troppo importante” – ha detto la Marconi che dopo il tumore è pronta a cominciare una seconda vita precisando “me la vorrò godere fino in fondo“. Dopo tanto dolore e sofferenze, Carolina non ha alcun dubbio su cosa vuole per il suo futuro: “mi prometto di essere felice, ora mi metto in forma e poi il sogno della mia vita, fare un bambino“.