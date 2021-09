Carolina Marconi a Verissimo ha parlato della sua personale battaglia contro il tumore quel tumore scoperto mentre faceva gli esami per iniziare un percorso di procreazione assistita. Quel tumore che inizialmente l’ha portata a scappare perché? “Non ho tempo per avere un tumore, io devo fare un figlio“. Ecco cosa ha svelato nella puntata del programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin ed in onda domenica 26 settembre 2021.

Carolina Marconi, malattia: il racconto

Carolina Marconi a Verissima ha raccontato a Silvia Toffanin e a tutti i telespettatori di Canale 5 come ha scoperto di avere un tumore. Tutto è iniziato con le prime analisi per iniziare un percorso di PMA ovvero procreazione assistita. La Marconi ha detto: “Ci siamo fatti aiutare dalla fecondazione assistita, per questo ho fatto delle analisi” e poi aggiunto che i vari esami prevedevano anche una mammografia: “Non facevo la mammografia da diversi anni. È venuto fuori un piccolo nodulo. È risultato essere un tumore molto aggressivo”.

Insomma la mammografia ha evidenziato una protesi al seno rotta e un piccolo nodulo che sembrava non essere, inizialmente, molto preoccupante. Peccato però che dopo ulteriori accertamenti i medici abbiano scoperto che si trattava di un tumore molto aggressivo.

Carolina non ha da subito accettato la malattia. Inizialmente ha cercato di scappare perché il suo pensiero era quello di avere un figlio e non aveva tempo per altro: “Non ho tempo per avere un tumore, io devo fare un figlio“.

Poi, anche grazie al suo compagno, Carolina ha deciso di affrontare il problema, di combattere contro l’ostacolo per poi tornare a costruirsi la sua vita. Così ha preso il toro per le corna e ha accettato di sottoporsi all’intervento.

La paura è tornata a bussare alla sua porta poco prima di scendere in sala operatoria. Carolina ha dunque preso il cellulare in mano e ha scritto “Ti amo” a tutte le persone a cui voleva bene affinché lo sapessero nel caso non dovesse più svegliarsi.

L’intervento è riuscito, ma la nuova brutta notizia è stata il fatto di dover fare la chemio, quella stessa chemio che le ha fatto perdere tutti i capelli.

Carolina Marconi in lacrime insieme a Silvia Toffanin

Durante il racconto di Carolina Marconi anche Silvia Toffanin si è fortemente commossa. La conduttrice di Verissimo non è riuscita a trattenere le lacrime quando la sua ospite le ha raccontato che durante il suo percorso anche la madre ha scoperto di avere un tumore alla tiroide. Per fortuna, però, l’esame istologico della donna è andato nel migliore dei modi.

Verissimo: il video Mediaset con l’intervista integrale