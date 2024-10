Questa sera durante la sesta puntata di Tale e Quale Show 2024, programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno, Carmen Di Pietro ha dovuto imitare Katia Ricciarelli. La Di Pietro si è esibita rigorosamente dal vivo sulle note di una opera interpretata dalla Ricciarelli.

Tale e Quale Show 2024, Carmen Di Pietro è Katia Ricciarelli. Video Rai

Nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2024, Carmen Di Pietro ha interpretato Katia Ricciarelli, cimentandosi in una sfida non facile che ha richiesto un mix di talento vocale, presenza scenica e soprattutto una buona dose di autoironia. L’esibizione di Di Pietro è stata un omaggio alla grande carriera della Ricciarelli, ma è stata caratterizzata anche da momenti comici che hanno messo in luce la sua personalità brillante.

Di Pietro ha cercato di replicare la potenza vocale e il portamento dell’artista lirica, suscitando il divertimento del pubblico in studio e dei giudici. Apprezzato lo sforzo e l’originalità della performance da tutti tranne che da Cristiano Malgioglio. Tra note alte e qualche tocco di leggerezza, la sua esibizione ha dimostrato la versatilità e il coraggio con cui si è messa in gioco, portando alla ribalta un personaggio come Ricciarelli in una chiave inedita e ironica.

Tale e Quale Show 2024: i concorrenti del programma di Rai1

Ricordiamo che tutti i concorrenti di tale e Quale Show 2024, settimana dopo settimana cantano come sempre rigorosamente dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti musicali realizzati per l’occasione dal maestro Pinuccio Pirazzoli. I protagonisti in gara in questa edizione di Tale e Quale Show 2024 sono: Justin Mattera, Roberto Ciufoli, Amelia Villano, Kelly Joyce, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani e Massimo Bagnato. Nell’arco del loro percorso all’interno del format di Rai Uno, i protagonisti in gara nel programma di Rai Uno sono seguiti dagli ormai storici tutor dello show di Carlo Conti: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, e la “actor coach” Emanuela Aureli.