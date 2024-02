Ha destato profonda commozione fra i colleghi ma anche tra gli spettatori a casa che la ricordavano al lavoro, la prematura scomparsa della giornalista Mediaset Carlotta Dessì. Inviata di programmi molto noti, grande professionista, la donna aveva soltanto 34 anni e lo scorso Agosto aveva scoperto di essere affetta da una grave malattia che, negli ultimi tempi, l’aveva costretta all’utilizzo di una sedia a rotelle. Nelle ultime ore tutti coloro che l’hanno conosciuta si sono premurati di dirle addio e di scrivere messaggi d’affetto in suo ricordo. A loro si è aggiunto, e non poteva essere altrimenti, l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Ecco le sue toccanti parole.

Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi dedicato a Carlotta Dessì: “Mi ha scaldato il cuore”

Pier Silvio Berlusconi, come già prima di lui il padre Silvio, ha sempre tenuto a dire che Mediaset è una grande famiglia, innanzitutto. Ciò significa che non solo i momenti di gioia, ma anche quelli di dolore, appartengono a tutti.

E’ certamente così per la morte, a poco più di 30 anni, della giornalista Carlotta Dessì, già inviata, fra le altre, di trasmissioni popolarissime come Pomeriggio 5 e Fuori dal coro.

Questo il messaggio con il quale Pier Silvio ha voluto ricordarla:

“L’ultima volta che ho salutato Carlotta, sono rimasto immediatamente colpito dal suo fantastico sorriso. Mi ha scaldato il cuore e con poche parole mi ha trasmesso il suo grande coraggio e un senso di appartenenza esemplare alla nostra famiglia di Mediaset. Aveva fatto di tutto per partecipare al nostro brindisi natalizio, nonostante le sue delicatissime condizioni di salute”. E prosegue: “Sono rimasto folgorato dalla sua forza e dal suo coraggio. In questo momento di grande dolore, stringo in un forte abbraccio i suoi genitori, il suo compagno e tutti i suoi colleghi. Carlotta attraverso lo spirito con cui ha affrontato il dolore mi ha dato, ci ha dato, un grande insegnamento. Sarà per sempre nei nostri ricordi”. Struggente l’ultimo saluto: “Dolce Carlotta, ti mando un abbraccio infinito con tutto il mio cuore”.