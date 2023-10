Presentata questa mattina nella sede della Sony Music a Milano, la 66esima edizione dello Zecchino D’Oro. Quello che per tutti è una sorta di “Festival di Sanremo dei bambini”, ma che ogni anno appassiona anche gli adulti. E proprio il Festival di Sanremo è stato argomento di battute ironiche rivolte a Carlo Conti ma che forse potrebbero nascondere una velata anticipazione.

Carlo Conti torna con lo Zecchino d’Oro: la rivelazione su Sanremo

Lo Zecchino d’Oro 2023, torna con tre pomeriggi di musica in diretta sulla Rai, e ben due speciali per l’edizione numero 66 con ben 14 nuove canzoni in gara. Un vero proprio Festival della canzone dei bambini come piace definirlo al direttore artistico della kermesse Carlo Conti che parlando di Festival di Sanremo dice: «Non cominciate a chiedermi quando rifarò il direttore del Festival di Sanremo. Lo Zecchino per me è a tutti gli effetti già un Festival…».

A chi gli chiede del perchè continuano a chiederglielo, Conti risponde: «Perché ne ho fatti tre di successo. Ogni tanto ciclicamente viene fuori il mio nome. Bisognerà vedere se quando, fra uno, due, dieci anni dovessero, per caso, propormelo, bisognerà vedere se in quel momento io avrò le energie, la forza ma soprattutto l’orecchio moderno per scegliere le canzoni… È un lavoro che va fatto con il mio orecchio non quello di altri!»

Gli autori dei testi

Tra i 35 autori che firmano le canzoni della 66esima edizione dello Zecchino d’Oro 2023 ci sono sia esperti di canzoni per bambini sia grande artisti come Maurizio Fabrizio, Gianfranco Fasano, Max Gazzè, Loredana Bertè, Matteo Bocelli, Paolo Vallesi, Piero Romitelli, Lorenzo Baglioni e molti altri.

Sono 580 le canzoni arrivate alle selezioni in questa edizione, 14 quelle selezionate per la gara. Sulla scelta delle canzoni Carlo Conti racconta: «Io personalmente fino allo scorso anno avevo un consulente personale a casa, mio figlio Matteo. Volevo conoscere la sua reazione davanti a certe canzoni. Purtroppo mi ha abbandonato: oggi si è catapultato su altri generi. Oltre i Maneskin…».

I piccoli cantanti

17 piccoli cantanti accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antonino diretto da Sabrina Simoni, si esibiranno dal vivo durante la trasmissione televisiva in diretta in diretta su Rai 1 nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 2023, sotto la direzione artistica di Carlo Conti.

I bambini, di età compresa tra i 5 e i 10 anni, provengono da 10 diverse regioni – per la prima volta nella storia dello Zecchino d’Oro c’è anche la Valle D’Aosta – e da 3 Paesi esteri (Grecia, Bulgaria e Albania). La 66a edizione di Zecchino d’Oro è intitolata “La musica può” e vuole celebrare tutto quello che la musica ha generato in più di 60 anni di vita.

Lo zecchino d’Orso sbarca su TikTok

La community di Zecchino d’Oro, dunque, si allarga e arriva il canale ufficiale TikTok, avviato in collaborazione con Magneto, la TikTok Agency del gruppo di comunicazione integrata Next14. Un nuovo modo per coinvolgere tutte le generazioni con i protagonisti del mondo Zecchino d’Oro: Nunù e due nuovi creator, Mìmi e Nartico. Un ulteriore tassello che si aggiunge a tutti i progetti web di Zecchino d’Oro, dopo l’avvio del canale dedicato su Amazon Prime.

Le canzoni dello Zecchino d’Oro 2023

Ecco titoli e autori dei 14 brani in gara e i nomi dei bambini che le cantano: