Carlo Conti resta in Rai. Nessun passaggio a Mediaset per il conduttore che ha deciso di smentire una volta e per tutte le voci di un possibile arrivo nell’azienda del Biscione. Ec co cosa ha dichiarato il conduttore in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo ciclo di “Ieri e Oggi”.

Carlo Conti lascia la Rai?

Quando un matrimonio va bene non c’è motivo per cui ci si debba separare” con queste parole Carlo Conti mette a tacere ogni indiscrezioni su un suo possibile passaggio a Mediaset. Il conduttore resta in Rai dove a breve sarà impegnato nella nuova edizione di “Ieri e Oggi”, il programma tramesso su Rai3.

Proprio in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del programma, Conti coglie l’occasione per parlare del rinnovo del contratto e del suo futuro in Rai.

Spero di continuare a fare tante edizioni di questo e altri programmi miei. Ho letto chiacchiere che puntualmente si ripetono allo scadere dei miei contratti. Ho abbassato i compensi negli ultimi due, ma troveremo un punto di incontro di nuovo, tanto che stiamo facendo già i provini di Tale e Quale show. Tutto il resto sono chiacchiere. Poi, come diceva un mio illustre concittadino, del doman non v’è certezza.

Carlo Conti a Sanremo 2020?

Parole chiare quelle pronunciate da Carlo Conti che non nasconde di essere stato contattato da Mediaset, ma anche da altre reti televisive.

“Quando uno è sul mercato, è normale. E’ il mercato che in effetti decide il valore dell’artista” ha detto il conduttore che prosegue il suo percorso lavorativo in mamma Rai. Non solo Conti ha parlato anche del prossimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo e in particolare dell’indiscrezione che lo voleva come direttore artistico di Sanremo 2020:

Non se ne è mai parlato assolutamente. Obiettivamente è difficile perché sarebbe un po’ imbarazzante dire al conduttore quello che tu hai deciso. Né io accetterei né credo accetterebbe chi dovrebbe condurre il Festival.

Al momento il prossimo impegno in Rai di Conti è la conduzione di “Ieri e Oggi”, la trasmissione di seconda serata trasmessa su Rai3.