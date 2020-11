Carlo Conti è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Careggi a Firenze. Stando a quando si legge su Repubblica, l’amatissimo conduttore toscano sarebbe stato ricoverato in quanto le sue condizioni di salute, risultato positivo al covid, sono peggiorate.

Carlo Conti ricoverato all’ospedale di Careggi a Firenze: come sta?

Repubblica scrive, in merito alle condizioni di salute del conduttore di Tale e Quale Show: “sono state giudicate non più compatibili con l’isolamento a casa“. Nonostante Carlo Conti non sia grave, “nelle ultime ore i sintomi del virus hanno consigliato il ricovero in ospedale”.

Tale e Quale Show stasera regolarmente in onda: chi conduce?

Intanto, la puntata di questa sera di “Tale e Quale Show” andrà regolarmente in onda e sarà condotta dai giurati, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, coadiuvati da Gabriele Cirilli. Se venerdì scorso, Conti era in diretta collegato in remoto, stavolta dovremo fare a meno della sua presenza, in quanto i giurati del programma, in una sorta di staffetta si alterneranno alla conduzione.

Tale e Quale Show: le imitazioni che vedremo stasera 6 novembre

Intanto come si suol dire, “Show must go on” e stasera la puntata del varietà del venerdì sera, leader degli ascolti andrà tranquillamente in onda. Quali sono le imitazioni che vedremo stasera? Eccole:

Barbara Cola diventerà Anastacia

diventerà Anastacia Carolina Rey sarà Geri Halliwell

sarà Geri Halliwell Francesco Monte si trasformerà in Raf

si trasformerà in Raf Giulia Sol sarà Anna Tatangelo

sarà Anna Tatangelo Jessica Morlacchi diventerà Katy Perry

diventerà Katy Perry Sergio Muniz sarà David Bowie

sarà David Bowie Lidia Schillaci sarà Antonella Ruggiero

sarà Antonella Ruggiero Virginio sarà Franco Simone

sarà Franco Simone Agostino Penna sarà Renato Zero

sarà Renato Zero Ma Anche Pago – vincitore della scorsa puntata – dovrà cimentarsi nell’imitazione di Renato Zero